Millonarios EN VIVO rueda de prensa, hoy 17 de septiembre

Cristian Arango:

"Nuestra principal meta es ganarle a Once Caldas. Venimos implementando los trabajos de la semana y veo al equipo muy motivado. Estamos unidos y queremos darle esa alegría a la hinchada de comenzar con pie derecho, después del parón, nuestros partidos de local".

"Los primeros 10 minutos en Cali no nos sentimos cómodos, pero lo importante fue el cambio de actitud del equipo. Yo creo que a mí me faltó a la hora de definir y eso quiero cambiarlo para tener más claridad al momento de tener jugadas ofensivas".

"Queremos salir a la cancha y que se note un equipo con hambre de triunfo. No seré el reemplazante de Macalister Silva, yo seguiré de delantero centro".

"Hemos visto que Once Caldas es un equipo fuerte y venimos trabajando para contrarrestar las falencias de ellos".

"En las jugadas determinantes que tuve, era la opción más clara la que tomé. Simplemente el balón no quiso entrar. El mismo David González me dijo que había tenido mucha suerte. Pero nada, yo estoy tranquilo y solo queda seguir trabajando, seguimos fortaleciendo nuestras virtudes y corrigiendo las fallas que tuvimos".

"Me siento muy bien con Ayron del Valle y Ricardo Márquez. Con ambos me siento cómodo y no importa quién este en la cancha, lo que vale es que le vaya bien a Millonarios".

"Los refuerzos se han acoplado muy bien. Saben en qué institución están y todos quieren llevar a Millonarios a conseguir cosas importantes".

"Es irrelevante si juega o no juega Dayro Moreno. Nosotros estamos enfocados en que Millonarios salga a buscar el resultado desde el primer minuto. Obviamente con respeto al rival, pero nuestro objetivo son los tres puntos".

Después del empate 1-1 con Cali en el estadio de Palmaseca, con el que se puso al día en el calendario de la Liga del fútbol colombiano 2020, en Millonarios vienen trabajando fuertemente bajo la orientación del técnico Alberto Gamero para estar listos para la visita de Once Caldas, de este sábado.

Y en la antesala del duelo con los de Manizales, Millonarios programó una rueda de prensa EN VIVO con los protagonistas (el profesor Gamero y el delantero Cristian Arango), desde las 11 de mañana de este jueves 17 de septiembre de 2020. El contacto con los periodistas será de manera virtual.

Tabla de posiciones fútbol colombiano 2020

Millonarios marcha en la posición 17 de la tabla de la Liga con 7 puntos.