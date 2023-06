"Millonarios es favorito en la final porque juega bien, pero nunca den por liquidado a Nacional"

"Nada definido, no hay nada escrito en la final del fútbol colombiano". Esas fueron las palabras de Francisco Foronda, exjugador de Nacional y de Millonarios, de cara a la vuelta de la final de la Liga I 2023 del fútbol profesional de nuestro país. Esto tras el 0-0 registrado en el partido de ida y ante el compromiso de vuelta que se jugará este sábado 24 de junio en el estadio El Campín de Bogotá.

"Yo lo que veo ahora es un alto grado de triunfalismo entre los hinchas de Millonarios. ¿Qué les da esa actitud? pues que su equipo ha demostrado que es compacto en sus líneas y que en Medellín fue superior a Nacional", agregó Foronda, en charla con Gol Caracol, en las horas previas a la finalísima, quien fue un recio zaguero central que se vistió de verde entre 1992 y 1996, en donde arrancó su carrera deportiva.

¿Cómo cree que están hoy Alberto Gamero y Paulo Autuori a poco de jugar por el título?

"Expectantes. Pero creo que ambos técnicos quedaron satisfechos tras la ida. Autuori porque con tan poquito que mostró su equipo, no perdió en el Atanasio y Gamero porque debe estar confiado que su equipo jugó bien y aunque el empate fue muy poco para lo que mereció su equipo; él sabe que en Bogotá en su entorno su Millonarios se siente bien".

¿El favoritismo es para Millonarios?

"Millonarios en Bogotá siempre será favorito, además porque juega bien, tiene más automatismos definidos en su equipo que Nacional. Y por supuesto que será favorito, porque su fútbol así lo avala . Pero no hay que olvidar que es Nacional el rival y nunca des por muerto al 'verde de la montaña', porque es un equipo grande y en un partido donde se define un título cualquier cosa puede pasar. Nacional es un equipo que sabe jugar finales y ganarlas, así su juego no sea el mejor, el más vistoso; pero tiene individualidades que te definen como Dorlan Pabón, Jarlan Barrera o Jefferson Duque. Entonces un poco de mesura, pues Nacional no necesita jugar bien para ganar. De hecho, en los cuadrangulares sufrió todos los partidos, pero siempre termino ganando".

¿Cómo calificar al Nacional de hoy?

"Un equipo con intermitencias en su juego. Este Nacional es indescifrable, no juega bien; pero casi siempre termina ganando. Algo bueno debe hacer, así su estilo de juego no agrade. Lo importante es que gane el título. Ganando será mejor todo. No sería fácil quedar con ese 'inri' que un 24 de junio Millonarios nos ganó un título, eso es algo complicado de cargar. Así que esperar lo que suceda ese sábado en El Campín".

Francisco Foronda jugó en Atlético Nacional entre 1992 y 1996. Archivo particular