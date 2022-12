“Millonarios es un equipo sólido y América llega muy motivado”: Jhon Mario Ramírez

El exjugador bogotano dio su opinión sobre la semifinal de la Liga Águila II-2017 entre azules y escarlatas, que se verán este jueves (7:45 p.m.), en el partido de ida, en el estadio Pascual Guerrero.

Ramírez siempre será recordado por los hinchas de Millonarios por su paso por el club en la década de 1990. Ahora, ya retirado del fútbol, es habitual verlo observando y siguiendo los juegos de las divisiones menores de los ‘embajadores’, en donde juega Mateo, su hijo.

El bogotano, declarado seguidor de Millonarios, habló con GolCaracol.com sobre el enfrentamiento en semifinal del torneo colombiano entre los orientados por Miguel Russo frente al América.

¿Qué opinión tiene de Millonarios y de América en la actualidad?

“Millonarios es un equipo sólido, con idea de juego, que aprendió a ganar y que va en ascenso. Y América lo veo muy motivado, algo que lo hace un rival de peligro”.

¿Cómo cree que pueden salir ese par de partidos en semifinales?

“Creo que van a ser dos partidos en los que van a haber muy pocos espacios para jugar al fútbol. Seguro serán duelos peleados y luchados. Acá será todo muy reñido. Esperar que la motivación no sea más importante que el talento en esos dos juegos que se vienen”.

¿Le gusta el estilo del Millonarios de Russo?

“Sí, me gusta Millonarios. Tienen muy buenas transiciones de defensa a ataque, ha hecho una buena temporada y termina de local la serie de local es bueno, ya que el equipo se comporta bien en Bogotá. A mí, personalmente, me gusta más el juego de posesión, de juego interior y no tanto por banda, que explota bien Millos hoy”.

Habla usted de la importancia de cerrar la semifinal en El Campín…

“Sí, claro. El apoyo de los hinchas de Millonarios es importante, es una gran ventaja, acá la gente no deja nunca de alentar y ojalá Dios quiera se pueda llegar a la final”.

¿Usted tuvo la oportunidad de compartir con ‘Polilla’ Da Silva en Millonarios?

“Si, sí. Dios nos dio ese privilegio de compartir con ese extraordinario jugador que fue ‘Polilla’. Era un ‘9’ de grandes características, de manejo, que sabía ser pivote, que estuvo en grandes ligas con buen suceso. Y ahora como técnico pues tiene cosas interesantes, dentro de la táctica de los uruaguayos que se arman bien atrás y después piensan en el ataque”.