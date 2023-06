Millonarios está en la final de la Liga I-2023: venció 2-1 a Medellín, en El Campín, y clasificó

Atrás quedaron los nervios, la ansiedad y la pensadera. Este sábado 17 de junio, bajo un gran marco en El Campín, donde miles de aficionados llenaron las gradas, Millonarios cumplió. Victoria 2-1 sobre Independiente Medellín, con anotaciones de Andrés Llinás y Daniel Cataño, y clasificación a la gran final de la Liga I-2023 del fútbol colombiano.

A pesar de que el cuadro 'embajador' tenía la primera opción, nada estaba escrito y más porque, como bien dicen, en este deporte cualquier cosa puede pasar. Ahora, si bien tenían un ojo puesto en el estadio Pascual Guerrero, por lo que pudiera pasar con Boyacá Chicó, que tenía chances, frente a América de Cali, los 'azules' dependían de sí.

El primer tiempo en el 'coloso de la 57' fue para el olvido para el conjunto capitalino, que la pasó bastante mal. De hecho, el rostro de Alberto Gamero lo decía todo. Molestia, enojo, preocupación y hasta de incredulidad porque, por momentos, la pasaron mal y el arquero Juan Moreno fue su salvador, luciéndose con atajadas y evitando el gol.

Para la parte complementaria, el panorama cambió. La actitud fue otra y Millonarios, rápidamente, logró anotar. Cuando se jugaba el minuto 50 y tras un tiro de esquina, Andrés Llinás ganó por los aires, conectó de cabeza y atajó el guardameta Andrés Mosquera Marmolejo, pero, en el rebote, el central de 'Millos' empujó la pelota y marcó el 1-0.

Celebración y algarabía. Pero no fue suficiente. No querían sufrimiento. Razón por la que apareció la magia. Daniel Cataño recibó el balón, se inventó una gran jugada y, al 63', infló las redes: 2-0. Empezaban a acariciar la final de la Liga, pero no se querían anticipar. Era momento de no confiarse y, por el contrario, seguir haciendo las cosas bien.

El final del partido se acercaba y fue así como la fiesta ya se sentía en el público. Sin embargo, no 'todo fue color de rosa'. Una mano de Jorge Arias, avisada por el VAR, fue vista por el árbitro central Carlos Betancur y se sancionó penalti. Quien se encargó fue Emerson Batalla, que no perdonó y descontó, marcando el 2-1 definitivo.

Ya no había espacio para más. Sonó el pitazo y se desató la locura. Millonarios clasificó a la final de la Liga I-2023 del fútbol colombiano. Por ahora, no se conoce el rival, que será Alianza Petrolera, Deportivo Pasto o Atlético Nacional, que saldrán de la definición del cuadrangular B; mientras eso sucede, ya están preparando el juego de ida.

Hasta el momento, no se conoce la programación, ni día ni hora de la ida y vuelta de la final, pero nadie le quita que esos miles de aficionados del 'embajador' ya estén soñando con la estrella número 16 de su historia. Hubo lágrimas y mucho sentimiento en los jugadores y público. Se está viviendo de manera especial y van con toda.