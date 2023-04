Millonarios hizo sondeo con sus accionistas: "¿Quiere que Óscar Cortés vaya al Mundial Sub-20?"

Nos encontramos ad portas de que inicie el Mundial Sub-20 de Argentina. La cita orbital 'abrirá el telón' en menos de un mes, y desde ya se piensa cuál será el listado de convocados de la Selección Colombia juvenil, que se encargará de representar al país en la Copa del Mundo. Sin lugar a dudas, se espera poder contar con los mejores nombres, y entre ellos aparece el de Óscar Cortés, que luego del Sudamericano de la categoría ha demostrado un crecimiento exponencial en su nivel, tomando un papel protagónico en Millonarios.

Ahora si bien la calidad y el talento del extremo del conjunto 'embajador' no están en duda, y seguramente es uno de los que debería recibir el llamado, la duda que pasa por estos días es precisamente si podrá ser un jugador del que el equipo capitalino pueda prescindir para el remate de la temporada, donde los objetivos para los azules son conseguir la anhelada estrella que le ha sido esquiva en el proceso de Alberto Gamero.

De este modo, ante la duda que existe en si prestarlo o no a la Selección Colombia, Millonarios realizó un sondeo para los accionistas del club, haciendo la interrogación al respecto.

"¡Sondeo! Estimado accionista, queremos conocer tu opinión, si quiere que Óscar Cortés juegue el Mundial Sub-20 o si prefiere que Óscar Cortés juegue las finales de la Liga 2023-I", expresó el equipo.

Eso sí, el club hace la aclaración que del resultado del sondeo no depende la decisión que se tome con la joven promesa, sino que es un ejercicio para saber que opinan los accionistas al respecto.

Recordemos que todo esto llega tras las respuestas de Alberto Gamero, luego de haber sido cuestionado al respecto en la rueda de prensa posterior al partido entre Millonarios y América de Cali.

Esto dijo el estratega samario al respecto:

"No es que Gamero tenga la última palabra, porque yo no soy dueño de Millonarios, soy el técnico. Pero también tenemos que ver que tenemos un jugador que tiene un anhelo y también, que hay una institución que tiene un patrimonio. Aquí hay que mirar muchas cosas, aquí no es que váyase y o quédese y no pasa nada. El único que puede decidir es el mismo jugador, porque va a ir a un Mundial", comentó de entrada el timonel samario.

Y agregó con respecto al tema del joven atacante, "yo siempre he dicho, no es que Gamero o el presidente vaya a dar la última palabra, nosotros somos colombianos y queremos que a la Selección Colombia le vaya bien, y si eso queremos, tienen que ir los mejores jugadores, y Óscar Cortés es uno de los mejores jugadores, yo a eso no me voy a oponer nunca".

"Hay dos puntos que yo los manifesté: si yo me opongo a que él vaya a la selección, entonces Colombia me cae encima a mí; y si yo dejo y digo que se vaya para la selección, la hinchada de Millonarios va a pensar que yo no pienso en Millonarios; entonces que decida el jugador", concluyó el estratega 'embajador'.