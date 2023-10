Millonarios le ganó 3-2 a Santa Fe, se acerca a la clasificación y le puso zancadilla al rojo

El estadio El Campín se vistió de gala, de fiesta, para vivir una nueva edición del clásico capitalino entre Santa Fe y Millonarios. La celebración no faltó en las tribunas del escenario bogotano, que se tiñó mitad roja y mitad azul, pero los que sonrieron al final y se acercaron más a la clasificación fueron los 'embajadores', que ganaron 3-2. El 'león' se quedó con 10 hombres desde el minuto 41 del primer tiempo, luego de una dura plancha de Fabián Sambueza a Álvaro Montero.

Desde la antesala se percibió un buen duelo, con dos equipos que tenían la firme intención de quedarse con los tres puntos para lograr el primer objetivo, estar más cerca de asegurar su lugar entre los mejores ocho de la Liga II-2023. El partido de la fecha 18 del presente campeonato tuvo emociones de principio a fin; fue intenso.

El primero que alarmó en la ofensiva fue Santa Fe con un remate cruzado de Emerson Batalla. Y, antes del minuto cinco, volvió a llegar el 'león' al pórtico de Montero, en esta oportunidad con un cabezazo de Hugo Rodallega.

Pero posteriormente respondió Millonarios con un balón rápido, en el que los 'cardenales' presionaron bastante lento, y finalmente fue Daniel Giraldo el que se animó con un remate cruzado, que pasó cerca al palo izquierdo de Antony Silva. ¡Hubo lamento porque era una oportunidad clara!

Los minutos corrieron y fue el 'embajador' el primero que abrió el marcador en el clásico capitalino 314. Así fue como a los 17 minutos, Edgar Guerra aprovechó un buen centro por parte de Leonardo Castro; el de Becerril, en el departamento del Cesar, remató de primera para vencer la resistencia del paraguayo Silva. Los de Alberto Gamero ganaban 0-1

Santa Fe no bajó los brazos y logró el 1-1 por intermedio de su goleador, Hugo Rodallega. El experimentado artillero vallecaucano se lanzó por los aires en medio de sus marcadores, y de una brillante 'palomita', envió el balón al fondo de la red. No obstante, el delantero, de 38 años, no pudo festejar como hubiese querido, ya que se pegó al momento de caer al suelo.

El partido siguió con bastante intensidad. Rodallega minutos más tarde volvió a probar desde afuera y casi sorprende a Montero. Después fue Beckham David Castro el que malogró una clara para el azul capitalino.

Antes de finalizar la primera parte, Santa Fe se quedó con 10 hombres tras la roja de Fabián Sambueza, quien le propinó una dura plancha a Álvaro Montero. En primera instancia el árbitro central, Éder Vergara, sólo había pitado falta, pero el VAR lo llamó y el argentino del rojo bogotano fue expulsado.

Beckham David Castro, jugador de Millonarios. @MillosFCoficial

En los segundos 45 minutos, Millonarios aprovechó el hombre de más en el campo y logró marcar rápidamente el 2-1. Beckham David Castro puso a festejar a su equipo y el público azul en las gradas también aplaudieron.

Pero los de Gamero no pararon ahí. Leonardo Castro aumentó la cuenta y todo daba por inclinada la balanza al azul. Era el 3-1 y los rostros de angustia en los rojos era evidente.

Hugo Rodallega puso suspenso en los minutos finales al marcar el 3-2 en el tablero desde el punto blanco del penalti, a los 80', pero los azules defendieron hasta el final el marcador.

Los últimos instantes fueron calientes y se presentó una pelea en el campo entre Montero y Yeison Moreno, el del rojo agarró del cuello al guajiro. Éder Vergara les puso amarillas a ambos.

Con el resultado, Millonarios llegó a 29 puntos y ahora se ubica cuarto en la tabla general, mientras Santa Fe se quedó en 23 unidades y es décimo.

Ficha técnica: Santa Fe 2 /Millonarios 3

Santa Fe: Antony Silva; Fabián Viáfara (Iván Scarpeta 66’), José Aja, Julián Millán; Dairon Mosquera, Yilmar Velásquez, Harold Rivera (Yeison Moreno 81’), Fabián Sambueza, Emerson Batalla (Kevin Londoño 46’), Ever Valencia (Christian Marrugo 84’) y Hugo Rodallega.

Director técnico: Pablo Peirano.

Millonarios: Álvaro Montero; Sander Navarro, Juan Pablo Vargas (Jorge Arias 71’), Andrés Llinás, Omar Bertel; Daniel Giraldo, Juan Pereira, Mackalister Silva (Juan David Torres 71’); Beckham Castro (Stiven Vega 84’), Edgar Guerra (Luis Bustamante 46’), Leonardo Castro (Fernando Uribe 76’).

Director técnico: Alberto Gamero.

Goles: Hugo Rodallega (28' y 80', de penalti), en Santa Fe. Edgar Guerra (17'), Beckham David Castro (48') y Leonardo Castro (62'), en Millonarios.

Expulsados: Fabián Sambueza, en Santa Fe (41').

Árbitro: Éder Vergara.

Estadio: El Campín.