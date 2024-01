Millonarios, listo para la Superliga, pero en las redes se filtró la que se sería su nueva camiseta

Millonarios sigue alistándose para lo que será su 2024. Los dirigidos por Alberto Gamero no sólo enfrentarán compromisos de la Liga I y Copa Colombia, sino que a su vez tendrá el gran reto de la Copa Libertadores y también de la Superliga.

Este último título lo pelearán contra el Junior de Barranquilla , serie que iniciará este jueves 18 de enero en la ciudad de Barranquilla. Pero mientras los azules de la capital de la República alistan el primer 'round' contra los 'tiburones' en el estadio Metropolitano, en las últimas horas de este sábado 13 de enero han circulado en las redes sociales lo que sería la nueva indumentaria del elenco que fue campeón de la Liga I-2023.

La nueva posible indumentaria de Millonarios para los campeonatos de este 2024 destaca por su tradicional color en azul, pero llama la atención una serie de líneas doradas en la parte de los hombros y también en los laterales de la camiseta.

El cuello de la misma es redondo y resaltan a su vez los distintos patrocinadores del club azul bogotano en sitios estratégicos de la casaca.

Al conocerse dichas imágenes de lo que sería la nueva camiseta de Millonarios para este 2024, de inmediato en las distintas plataformas sociales los comentarios no se hicieron esperar por parte de los seguidores del elenco 'embajador'.

Unos estuvieron de acuerdo con el diseño, mientras que a otros no les gustó para nada. "Severa", "está fea", "muy linda" o "Millonarios siempre tiene que ser azul", fueron algunos de los comentarios publicados por los hinchas del conjunto bogotano.

Esta sería la nueva camiseta de Millonarios:

Un poco más detallada la nueva camiseta para este 2024. Líneas doradas, nuevo logo de Adidas y nueva versión del escudo. pic.twitter.com/39Zllf5xP2 — Millonarios (NO oficial) (@Millos_FC) January 13, 2024

De otro lado, la definición por el título de la Superliga será en el estadio El Campín. El balón rodará en el máximo escenario deportivo de la capital de la República a las 8:00 de la noche, del 24 de enero.

Los refuerzos de Millonarios

Por el momento, el equipo 'embajador' ha confirmado los fichajes de Diego Novoa, Delvin Alfonzo, Santiago Giordana y Danovis Banguero.

"Fue goleador del torneo, buen juego aéreo y capacidad para resolver dentro del área; no es un poste, pero tampoco te hace jugar. Es un definidor, más que un 'playmaker' si lo quieren ver así. Le fue bien en Ecuador antes de llegar a Perú. No es limitado con el balón, pero no te va a regatear a dos rivales. Es un jugador con gran capacidad resolutiva dentro del área. Te remata desde afuera también pero su fuerte es adentro", dijeron desde Perú en charla con Gol Caracol sobre Santiago Giordana.