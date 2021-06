¿Quién iba a pensar que, por allá en 1938, ese equipo de un grupo de jóvenes estudiantes hoy sería uno de los clubes más grandes del Fútbol Profesional Colombiano?, pues así lo dicta la historia.

Ya son 75 años los que cumple Millonarios, ese cuadro que le ha dado 15 alegrías a sus hinchas en la liga local, dos en la Copa Colombia y una en la Superliga nacional, además, de la Copa Merconorte, el título internacional que la capital celebró en 2001.

Ignacio 'Nacho' Izquierdo sea, tal vez, el primer gran nombre que se recuerda en los inicios del cuadro 'embajador'. Izquierdo lideró la primera Selección Colombia, la cual participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Panamá, con los jugadores del mítico conjunto bogotano en 1939.

Con el pasar de los años, el cuadro recibió apoyo del gobierno local para subsistir y salir adelante para que representara de la mejor manera a la ciudad. En el último año citado, apareció el apodo de 'Los Millonarios', por las altas cantidades de dinero que manejaba el equipo, que ya contaba con jugadores extranjeros y quienes tenían un gran salario.

Sin embargo, esto era motivo más de conversación en los populares 'cafés' de aquella época, ya que dentro del terreno de juego los hoy azules siempre ganaban sus partidos en las ligas aficionadas.

Para 1946, Alfonso Senior, Francisco Afanador y Mauro Mortola llegaron a escena para conformar, por primera vez en forma oficial, el Club Deportivo Los Millonarios, luego de llamarse Deportivo Municipal y ser apodado como su nombre actual.

A partir de ahí, se hizo todo el papeleo respectivo y el debut grande en la Liga colombiana, cuando levantaron su primer título contra Cali, en el inicio de la época de 'El Dorado' y con un Adolfo Pedernera imparable para sus rivales de turno, un Alfredo Di Stéfano siendo la gran figura del onceno y un Alcides Aguilera convirtiendo goles claves para lograr los objetivos.

Y luego... solo trofeos para la vitrina. Llegó el tricampeonato -1951, 1952 y 1953-, dejando claro que no había rival digno en ese momento para los de la capital, pero eso no fue todo, porque tres medallas seguidas no eran suficiente.

1959, 1961, 1962, 1963 y 1964 se quedó para siempre en la historia de Millonarios, por los campeonatos ganados en esas temporadas, como si jugaran solos, como si ningún contrincante estuviera a la altura de los jugadores del cuadro azul.

En los 70's tampoco se quedaron atrás, dos títulos se quedaron en las huestes bogotanas -1972 y 1978-, y en el cierre de la década de los 80's volvió la imponencia de uno de los más grandes: 1987 y 1988 también fueron campeones.

Luego, años turbios para los hinchas de la escuadra millonaria, hasta que en 2012 volvieron a 'pintar el cielo' con su azul, cuando derrotaron en la final a Medellín, en Bogotá, cerrando así un ciclo histórico que todos quisieran olvidar.

2017 será un año que, aunque pasen mil años, en Millonarios siempre lo recordarán por la gran final que vivió la capital colombiana entre sus dos grandes clubes. Los 'albiazules' derrotaron, sobre la hora, a Santa Fe, en un Campín teñido de rojo y dejando a todos en silencio con ese tanto de Henry Rojas.

Ahora, en 2021, quieren darle una nueva alegría a su hinchada, bordando la estrella 16 y regresar a lo más alto del FPC, junto a Nacional, como los más ganadores de la historia en el balompié nacional.