“Millonarios me sorprendió por lo grande que es”: Miguel Ángel Russo

El DT de los ‘embajadores’ mostró admiración por la grandeza del conjunto capitalino y además afirmó que “no dimensionaba” la cantidad de hinchas que posee.

“Estoy en un club muy grande como es Millonarios, que me sorprendió por la cantidad de gente que tiene y lo grande que es, uno no lo dimensionaba tanto, sabía que era grande, pero no con tanta dimensión”, sostuvo el timonel argentino este martes en entrevista con ‘ESPN’.

El equipo bogotano realizó una campaña aceptable y logró clasificar entre los ocho primero de la Liga Águila y finalizó su semestre al ser eliminado por Nacional, en semifinales. Cayó 1-0 en el Atanasio Girardot y le dijo adiós al torneo.

Pese a no llegar a la final del FPC, el profesor Russo se mostró a gusto por lo obtenido con los azules.

“Estoy bien, estoy cómodo, me han recibido muy bien, me han tratado muy bien. Tuvimos muy buen torneo y seguimos proyectando todo lo que viene de este semestre, todo lo que ha jugado Millonarios demuestra que es un club grande e importante”, aseguró el argentino.

Durante la entrevista, el DT definió como “difícil en todos los niveles” al fútbol latinoamericano, “el hecho de estar en un club muy grande, te obliga a tener situaciones distintas a resolver y bueno, es lo que me gusta gracias a Dios. La mayoría de mis equipos han sido grandes y en esto me siento muy cómodo, es bueno para mí”, puntualizó.