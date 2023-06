Millonarios presentó su listado de convocados, con el regreso de sus referentes

La Liga 2023-I del fútbol colombiano está llegando a su final y este sábado se jugarán los partidos definitivos en los cuadrangulares semifinales que darán a conocer los dos equipos finalistas que lucharán por la primera estrella del año en el rentado local. Millonarios, uno de los protagonistas a lo largo del certamen, llega con las mayores posibilidades de lograr uno de los anhelados cupos para pelear por el título.

De este modo y a falta de contadas horas para que ruede el balón en el estadio Nemesio Camacho El Campín, Alberto Gamero reveló su lista de convocados con el que afrontará este partido en el que se jugará gran parte de las aspiraciones que tiene del semestre.

En un listado de 23 jugadores, de los cuales cinco tendrán que ir a las graderías del 'coloso de la 57', el timonel samario pudo contar con el regreso de algunos de sus referentes que serán claves para este vital duelo frente al Independiente Medellín que llega al encuentro más como un juez que como protagonista.

Y es que luego de no haber podido contar con David Macalister Silva y Andrés Llinás, quienes estuvieron por fuera de competencia debido a distintas molestias físicas.

No obstante, no todo son alegrías en el entorno 'embajador', puesto que para este importante duelo en el que se juegan el paso a la final, no podrán contar con otras de sus figuras, quienes fueron convocados por sus respectivas selecciones para afrontar la fecha FIFA. Se trata de Álvaro Montero, Óscar Cortés y Juan Pablo Vargas, quienes han sido pilares fundamentales en el equipo capitalino para esta destacada campaña.

Eso sí, más allá de los nombres que conformen el listado, cabe recordar que los dirigidos por Alberto Gamero dependen de sí mismo para alcanzar la final, y con un solo empate estarían asegurando su paso a la disputa por el título. De lo contrario, en caso de perder tendrá que esperar a que el Boyacá Chicó no sume los tres puntos en su visita al Pascual Guerrero; por su parte, en caso de que el conjunto 'ajedrezado' no gane, el equipo capitalino sería el finalista del cuadrangular B.

Lista de convocados de Millonarios:

Arqueros: Juan Moreno, Jonathan Gónzalez.

Defensas: Andrés Murillo, Ómar Bertel, Óscar Vanegas, Elvis Perlaza, Jorge Arias, Israel Alba, Andrés Llinás, y Alex Moreno.

Mediocampistas: Larry Vásquez, Daniel Giraldo, Daniel Cataño, David Macalister Silva, Juan Carlos Pereira y Stiven Vega.

Delanteros: Yuber Quiñones, Beckham David Castro, Edgar Guerra, Jader Valencia, Fernando Uribe, Leonardo Castro y Luis Carlos Ruíz.