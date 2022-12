No, gracias.

Millonarios presentó una novedad en su lista de convocados para enfrentar a Once Caldas Millonarios enfrenta, este sábado, a Once Caldas, por la undécima fecha de la Liga Águila en el ‘coloso de la 57’. Los azules no han podido sumar de a tres en su casa y frente al líder buscarán acortar distancia.