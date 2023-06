Millonarios recuperó a jugadores importantes para crucial duelo contra Medellín en El Campín

Millonarios se juega este sábado 17 de junio su clasificación a la final de la Liga del fútbol colombiano cuando reciba en el estadio El Campín a Independiente Medellín, por la última jornada de los cuadrangulares en el Grupo A. Los dirigidos por Alberto Gamero tienen la primera opción, al ser líderes de la zona con 10 puntos, dos más que Boyacá Chicó su inmediato perseguidor.

En ese orden de ideas, para dicho compromiso crucial y el cual será a las 5:15 de la tarde en el máximo escenario deportivo de la capital de la República, el director técnico samario podrá contar con piezas importantes en la columna vertebral, luego de una pausa obligada por molestias físicas y lesiones.

Así lo informó el 'embajador' por medio de una publicación en sus redes sociales y ahí dio las 'buenas nuevas' para sus hinchas, que quieren ver como realidad ese paso a la final este sábado. Los futbolistas con los que podrá contar Gamero para enfrentar a Medellín son David Macalister Silva, su capitán y figura en el mediocampo, a él se suma el defensor central Andrés Llinás, más Jader Valencia y Juan Carlos Pereira. Los dos primeros titulares indiscutibles y los segundos, una alternativa en el banco de emergentes.

"¡Cada vez más listos para el sábado!", se lee en el 'post' de Millonarios en las últimas horas en sus plataformas digitales. El mismo fue acompañado por un corto video en el que se observa a Macalister Silva, Juan Carlos Pereira, Andrés Llinás y Jader Valencia haciendo ejercicios con el balón y entrenando a la par de sus compañeros.

Las sonrisas y la buena dinámica por parte de los protagonistas es evidente, están más que preparados para enfrentar el reto contra el DIM, en El Campín.

Esta es la publicación de Millonarios en sus redes sociales:

Esto fue lo que dijo David Macalister Silva en una charla abierta con los aficionados azules:

¿Cómo se dio su capitanía en Millonarios?

"Siempre me he sentido agradecido de Mayer Candelo, porque fue curioso, cuando yo llegué él me acogió de una manera muy positiva y él me decía ‘bebé siéntese acá’ y me hacía ver cosas, que yo en el momento no entendía. Yo ya había tenido esa oportunidad de ser capitán en Tolima y Bogotá, pero uno no entiende la maginitud de todo lo que representa Millonarios. He disfrutado cada momento siendo capitán aquí, pero también he aportado al equipo cuando no lo he sido, muchas veces uno necesita una cita para trabajar en pro del club", afirmó.