“Millonarios sabe de su buen juego, pero la llave está abierta y Tolima puede ser campeón”

Se palpita la final entre Millonarios y Tolima , de este domingo en la cancha de El Campín. Tras el 1-1 en Ibagué, todas las miradas estarán puestas en el escenario capitalino, desde las las 3 de la tarde. Por esa razón, exfutbolistas opinan de lo que creen que será este compromiso.

En esta ocasión es Iván ‘Champeta’ Velásquez quien supo vestir la camiseta del elenco ‘pijao’ y que espera que los dirigidos por Hernán Torres levanten el título liguero.

Eso sí, el exjugador también le dio crédito y elogió el trabajo del técnico Alberto Gamero, al frente de Millonarios, sabiendo de las dificultades que han vivido por lesiones, expulsiones o por el coronavirus.

Así habló Velásquez con GolCaracol.com.

¿Cómo ve al Tolima para este partido de vuelta?

Publicidad

“Yo la verdad que vi a Tolima compitiendo de una manera importante, sobre todo en el primer tiempo, que prácticamente manejó a Millonarios y en el segundo tiempo tuvo la pelota. Tolima quiso sacar ventaja en el primer juego, lastimosamente esa acción desafortunada ya en el epílogo del partido, pero pienso que la llave está abierta y Tolima tiene muchas posibilidades de coronarse campeón”.

¿Y qué decir de Millonarios?

“Yo tengo que reconocer y uno tiene que dar el concepto de las cosas que ve y yo me quito el sombrero con Millonarios por todo lo que ha vivido y tiene un grupo de jóvenes que creo que asumieron su oportunidad de la mejor manera y bien guiados por el profe Gamero, que brinda confianza, sabiduría, la que ha adquirido durante mucho tiempo. Es un equipo que sabe de su juego, te juega a un ritmo, te aprieta arriba, es interesante su trabajo”.

¿Dónde cree que estará la clave del partido?

“Los detalles marcan la diferencia, para Tolima el no otorgar clases de ventajas en las transiciones de Millonarios, buscando el equilibrio y el no recibir el gol. Para Millonarios aprovechar espacio que pueda dar Tolima para lograr marcar. Eso sí, Tolima ha sido más regular en su rendimiento y por su forma de jugar lo saben aprovechar y mucho en estos juegos, así como lo hizo contra Equidad”.

Publicidad

¿Cuánto pesa la ausencia de Jaminton Campaz en Tolima?

“Pienso que no pueden depender de una sola persona, es lamentable entre comillas, que para Tolima no esté Campaz, pienso que él marcaba una pauta dentro del equipo, pero cuando no está otro asumen la batuta, como Juan Pablo Nieto, quien ha venido siendo importante, y eso es lo que tiene Tolima, que tiene variedad en su nómina”.

¿Y en Millonarios qué decir de la baja de Cristian Arango?

“Será una pérdida importante, venían bien Uribe y Chicho, por su peso, por su forma de marcar, de desmarcarse, de jugar, y eso es algo que tendrá que aprovechar el Tolima, pero deberá estar otro jugador para suplir esa ausencia”.