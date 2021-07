Millonarios también tendrá hinchas en las gradas de El Campin: le dará prioridad a sus abonados

"Tras la autorización del Gobierno Distrital para el retorno del 50% del aforo total del estadio Nemesio Camacho El Campin, Millonarios FC informa que para este regreso gradual de nuestra hinchada, la prioridad la tendrán nuestros abonados", expresó el cuadro 'embajador' en las últimas horas.

Así las cosas, los hinchas del equipo azul bogotano se ilusionan con volver a copar las gradas del máximo escenario deportivo de la capital colombiana, tras más de un año de pandemia.

"Hemos decidido que todos los abonados 2020-I, tanto los que no pudieron ceder su abono como los que sí lo hicieron, podrán utilizar el remanente para así completar los 6 partidos que quedaron pendientes. Los partidos serán los siguientes: Clásico vs. Santa Fe, vs DIM, vs Patriotas, vs Huila, vs Águilas y vs. América", reza en el comunicado.

En el mismo escrito, concluyeron: "La boletería restante que quede disponible será puesta a la venta la próxima semana".