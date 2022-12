“Millonarios tiene equipo para ser campeón, no necesita de árbitros”: Luis Fernando Suárez

El técnico de La Equidad se mostró bastante molesto por la labor del juez Nicolás Gallo y consideró que quedaron eliminados porque el arbitraje influyó en el resultado en contra.

“Fueron dos manos en el área, soy una persona tranquila y no hablo de los árbitros, pero nos han pitado 14 penales y me los he aguantado, deben medir con el mismo rasero. Les pido excusas, estoy exaltado”, fueron las palabras de Suárez en la rueda de prensa, tras perder 2-1 con Millonarios, en El Campín, y quedar por eliminados en los cuartos de final de la Liga Águila.

“Cuando un árbitro duda tanto y es tan temeroso, por Dios, no. Dos manos en menos de dos segundos”, expresó el antioqueño sobre la acción en la que fue protagonista el defensor ‘embajador’ Andrés Felipe Cadavid.

Para Suárez, el árbitro sí influyo en el resultado: “no pitó el penal y en la contra nos hacen el gol. Qué más influencia puede tener en una jugada. Nos puso de ganar a perder”.

Además, el adiestrador de los ‘aseguradores’ resaltó lo hecho por su rival: “Millonarios tiene equipo para ser campeón, no necesita de árbitros. Son inteligentes tácticamente”.

No fue pena máxima

Por su parte, Rafael Sanabria, analista arbitral de 'Blu Radio', consideró que estuvo acertada la decisión del juez central.

“Al 87’ hay doble mano de Cadavid, primero la pelota está cayendo le golpea en el brazo y luego de un remate a medio metro el balón le pega otra vez en la mano. Nunca es intencional y estuvo bien Nicolás Gallo”, aseveró Sanabria.