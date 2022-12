Millonarios, una apuesta por la juventud para el segundo semestre

El equipo presentó a siete refuerzos, de los cuales cuatro llegan desde las divisiones inferiores. No se cierra la puerta para más contrataciones.

Este miércoles, Millonarios presentó el proyecto deportivo para afrontar el segundo semestre de 2017. El presidente, Enrique Camacho; el director de planeación deportiva, Antonio Carraça; y el técnico, Miguel Ángel Russo, fueron los encargados de atender a los medios de comunicación.

El primero en tomar el micrófono fue Carraça, quien explicó que una de las metas del club es incorporar a jugadores de la cantera y poder bajar el promedio de edad del plantel.

"El fútbol base es a lo que los grandes equipos del mundo le están apostando para llegar a una solidez deportiva y financiera, y es lo que queremos lograr", precisó el portugués.

Renglón seguido se presentaron a los siete refuerzos para la Liga Águila II. De ellos, cuatro subieron desde las divisiones inferiores: el arquero Juan Moreno, el defendor Damir Zamora, y los volantes Nicolás Murcia, y Juan Camilo Salazar. De otros clubes llegaron los delanteros Jader Valencia y Róbinson Aponzá, y el defensor central Matías de los Santos.

"Hay jugadores que no pudieron venir a Millonarios porque no era el momento. Me reservo los nombres porque yo mismo hablé con ellos. Fichar en el mercado local no es fácil y de los que juegan en el exterior no hay mucha motivación para que vengan", explicó, por su parte, el DT Russo sobre las contrataciones.

"Más difícil fue el arranque en enero, ahora estamos mejor. Coincido en que en algunos puestos estamos cortos, pero confío en los hombres que tenemos", agregó el estratega argentino.

Entre tanto, el presidente definió la que es la meta del equipo, hoy y siempre. "El objetivo de Millonarios es quedar campeón, como también fue el objetivo del semestre anterior. Nosotros no trabajamos para entrar a los ocho, se invierte para ser campeón ya", enfatizó Camacho.

Por último, el dirigente fue claro al decir que no hay ningún tipo de conversación con el jugador de Nacional Cristian Dájome.

El conjunto bogotano, que empezó la pretemporada el pasado 26 de junio, enfrentará a Medellín el próximo sábado en el Atanasio Giradot (7:30 p.m.) durante la primera fecha de la Liga Águila II.