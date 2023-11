Millonarios visitará a Medellín en Liga, sin una de sus más importantes figuras por lesión

¡Sorpresa en el conjunto embajador! El conjunto de Alberto Gamero se alista para enfrentar a Independiente Medellín en la próxima fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga II -2023. No obstante, hay cambios en la nómina que viajará a suelo antioqueño y uno de los principales futbolistas no estará.

Todo se trata de David Macalister Silva, quien no aparece en la lista de convocados para el partido contra el 'poderoso de la montaña'. Asimismo, otro de los futbolistas que no se encuentra para el duelo, por el fútbol colombiano, es Juan Carvajal. El joven delantero no recibió el llamado del estratega samario.

"¡Vamos todos unidos! Este es el grupo de convocados para el juego de mañana frente al Medellín en el Metropolitano Ditaires", publicó Millonarios en sus redes sociales.

¡Vamos todos unidos! 🔵⚽️🔝



✈️ Este es el grupo de convocados para el juego de mañana frente al Medellín en el Metropolitano Ditaires.



▶️ https://t.co/dZm5mKIpJ0



¡VAMOS MILLONARIOS! 💙🔥 pic.twitter.com/Vx3owSgFQf — Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 29, 2023

¿Cómo viene Millonarios?

El conjunto bogotano llega invicto por los cuadrangulares semifinales, al partido en el Atanasio Girardot contra Independiente Medellín, pues en las tres presentaciones que lleva acumula puntaje perfecto derrotando a Nacional, América y al 'poderoso de la montaña'. Razón por la cual el equipo dirigido por Alberto Gamero se consolida como uno de los clubes favoritos para llegar a la final del fútbol profesional colombiano.

Y es que, en el pasado ya quedó la derrota en la Copa Colombia 2023 contra Nacional. Ahora Millonarios se enfoca en terminar de grata manera la temporada y busca darle una nueva alegría a su hinchada, repitiendo el título de campeón que ganó a mediados de años en condición de local.

Por ahora, Millonarios ya piensa en repetir el resultado positivo que sacó contra Medellín en condición de local, pues ahora tendrá que medirse nuevamente contra los paisas en condición de visitante.

¿A qué hora es el partido entre Medellín vs. Millonarios?

La hora estipulada para que inicie el compromiso entre Medellín y Millonarios está para las 8:30 p.m. (hora de Colombia) en el estadio Atanasio Girardot. Allí se vivirá un compromiso de gran importancia, porque se enfrentarán los equipos que mayor opción tienen para ganar un cupo a la final de la Liga II-2023.

Actualmente, el club que comanda Alfredo Arias está en la segunda casilla del grupo B con seis puntos. Cabe destacar que el 'poderoso de la montaña' tiene un pequeña diferencia en dado caso que empate en puntos al finalizar el cuadrangular, con Millonarios, ya que clasificó como el segundo mejor equipo del 'Todos contra Todos' y cuenta con el famoso punto invisible.