Millonarios volverá a luchar por el fichaje de Falcao en un año, así lo confirmó accionista del club

En Millonarios se ilusionaron hasta el final con el posible arribo de Radamel Falcao García al conjunto 'embajador', para la segunda parte de este 2023. El delantero samario siempre ha manifestado un amor y admiración especial para el conjunto azul bogotano, y de allí también puso su granito de arena para intentar llegar. No obstante, las negociaciones no pudieron seguir adelante. Así fue como el máximo accionista del actual campeón de Colombia, Gustavo Serpa, se refirió al tema.

Serpa habló en 'Blu Radio', para el programa 'Mañanas Blu' y allí reveló más detalles de cómo se iban dando esas negociaciones, que para la mala fortuna de todos en el club y en los aficionados, finalmente no llegaron a buen puerto.

"Desafortunadamente no fue posible concretar nuestro sueño, aunque nos ilusionamos, pues no se dio. Tenía ilusión de que eso pudiera pasar, pero las condiciones eran difíciles; Falcao es un jugador de talla mundial de niveles, de ingresos acordes a ese nivel y unas circunstancias familiares particulares, que no permitieron que se diera", contó Gustavo Serpa a los micrófonos del mencionado programa.

Al experimentado delantero de 37 años aún le resta un año de contrato con el Rayo Vallecano, de España, club con el que espera tener mejores números y oportunidades en la temporada que se avecina. De ese ítem también se refirió Gustavo Serpa asegurando que el popular 'Tigre' no le cerró la puerta del todo a Millonarios en un futuro, por lo que el año entrante volverán a hacer la 'puja' para intentar fichar al experimentado Falcao García.

Publicidad

"Cuando le escribí le dije que entiendo las condiciones y las respeto, las comparto, pero no renunciamos a nuestro sueño. Ojalá en un año que termine el vínculo con el Rayo Vallecano podamos volver a hablar y hacer realidad ese sueño. Me dijo que estaba a disposición de colaborar, creo que todo en muy buenos términos", continuó el máximo accionista del conjunto azul de la capital de la República.

Igualmente, Serpa manifestó que pese a la edad de Falcao, se muestra en un estado de forma extraordinario y volvió a hacer hincapié, que si dentro de un año se llega a dar la posible negociación con el samario, sin duda, que llegará en óptimas condiciones.

"Se ve muy bien. Me sorprendió, parece un muchacho y se ve muy delgado, está en buena forma. Ese día que nos vimos, venía de correr 10-12 km, de verdad que me sorprendió bastante su estado de forma", agregó.

Publicidad

Por último, en la charla con 'Mañanas Blu' relató que sólo Luis Carlos Ruiz e Israel Alba no continuarán en el equipo, el cual es comandado por Alberto Gamero.