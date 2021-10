Millonarios vs América de Cali (0-0) resumen y estadísticas del partido

Millonarios y América de Cali no se sacaron diferencia y sacaron un empate 0-0, este sábado, en la jornada 13 de la Liga colombiana, en el estadio El Campín. El gran protagonista fue el VAR, que intervino en los goles que anotaron ambos conjuntos.

Los primeros 30 minutos fueron tranquilos y el ritmo de juego no fue lo que prometía en la antesala de este interesante duelo. A pesar de que ambas escuadras jugaron en campo rival, los ataques no pasaron más allá de aproximaciones y jugadas individuales que finalmente no generaron daño.

Y es que la acción más clara de cara al arco, que iba a finalizar el delantero Fernando Uribe, de Millonarios, apareció Pablo Ortiz, del América, y cometió infracción dentro del área, jugada en la que intervino el VAR y, finalmente, el árbitro Edilson Ariza señaló la pena máxima.

En la ejecución, cobrada por el mismo Uribe, no definió de la mejor manera y el golero Diego Novoa terminó atajando el flojo disparo del goleador 'embajador'.

Tras el aviso del cuadro capitalino, América reaccionó y en el cierre del primer tiempo, Jeison Lucumí abrió la cuenta en el marcador; sin embargo, el juez de línea no convalidó la acción por fuera de juego y el compromiso siguió con empate 0-0.

En el segundo tiempo, el primero en rematar a puerta fue Millonarios, en una buena jugada de los 'embajadores', el mediocampista David Macalister Silva fue el encargado de darle la estocada final a la jugada y, de cara arco, definió sin dirección y la esférica se fue por muy poco.

Al 75' El Campín se llenó de júbilo y los azules festejaron el primero. El atacante Emerson Rivaldo Rodríguez aprovechó un rebote fuera del área rival y remató de media distancia para marcar el 1-0 para Millonarios, pero luego de una nueva revisión por el VAR, el juez central anuló la acción.

Millonarios volverá a competencia hasta el domingo 17 de octubre, cuando se mida contra su rival de patio, Independiente Santa Fe; mientras que América de Cali lo hará el próximo sábado, frente a Deportivo Cali, por el rentado local.