Millonarios vs. Junior, un clásico que se jugará dos veces en 72 horas

Se enfrentarán este domingo 6 de agosto en El Campín por la sexta fecha de la Liga Águila II y el duelo se repetirá el próximo miércoles 9 de agosto en los octavos de final de la Copa Águila.

Millonarios viene de empatar contra el Tolima en condición de visitante, los dirigidos por Miguel Ángel Russo solo han conseguido una victoria en la presente Liga. Por el contrario, Junior viene de vencer a Nacional y suma 12 pts. En el torneo.

Once Caldas vs Bucaramanga se perfila como un duelo de necesitados, debido a que los dos equipos no muestran buen fútbol y no consiguen buenos resultados en el inicio de la Liga.

Envigado vs. Deportes Tolima será el juego que inicie la sexta fecha este viernes 4 de agosto a las 7:45 p.m., mientras que Santa Fe cerrará enfrentando a Cortuluá el lunes 7 de agosto a las 7:30 p.m.

La fecha se jugará así:

Viernes 4 de agosto

Envigado vs. Tolima, a las 7:45 p.m.,

Sábado 5 de agosto

Huila vs. Rionegro Águilas, a las 3:15 p.m.

Alianza Petrolera vs. Jaguares, a las 5:30 p.m.

Tigres vs. Medellín, a las 7:30 p.m.

Once Caldas vs. Bucaramanga, a las 7:35 p.m.

Domingo 6 de agosto

Cali vs. Patriotas, a las 3:15 p.m.

Millonarios vs. Junior, a las 5:15 p.m.

Pasto vs. América, a las 7:30 p.m.

Lunes 7 de agosto

Cortuluá vs. Santa Fe, a las 7:30 p.m.

Tabla de posiciones: