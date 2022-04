Millonarios vs. Santa Fe, nueva edición del clásico capitalino, con realidades totalmente diferentes

En el argot del fútbol existen toda clase de palabras, términos y frases, algunas incluso cambian dependiendo del país. Sin embargo, si algo está claro en este deporte es que no hay partido más especial que cuando se enfrentan los dos equipos de una misma ciudad.

De hecho, bien dicen que "los clásicos no se juegan, sino que se ganan". Todo este contexto aplica para lo que se vivirá en el estadio El Campín, cuando Millonarios e Independiente Santa Fe se vean las caras, por la jornada número 17 de la Liga I-2022 del fútbol colombiano.

La realidad de uno y otro es diferente. Quien mejor la pasa es el equipo 'embajador', que suma 32 unidades, peleando por ser el líder en la tabla de posiciones y con su cupo a los cuadrangulares finales ya asegurado, lo cual demuestra que está en un buen nivel.

Caso contrario ocurre en las toldas del 'león'. Y es que además de estar afuera de los ocho, ubicándose en el puesto 11, con 22 puntos, su fútbol no convence. Razón por la que las críticas no se han hecho esperar y han aparecido en los últimos días por parte de un sector de la hinchada.

Pero eso no es todo. Como si faltar algo más, el entrenador, Martín Cardetti, no podrá contar con lo mejor de su nómina. Jerson Malagón, Kevin Mantilla, Juan Sebastián Pedroza, Carlos Sánchez, Dairon Mosquera, Wilfrido de la Rosa y Jhon Velásquez no estarán presentes.

El panorama no es el mejor, eso es cierto, pero casos se han visto y algo es seguro, y es que los 'cardenales' no bajarán los brazos y harán hasta lo imposible por dar la pelea y sumar los tres puntos. Se viene un partidazo, el cual, de seguro, nadie querrá perderse ni un solo segundo.

Posibles alineaciones de ambos equipos

Millonarios: Álvaro Montero; Ricardo Rosales, Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas, Omar Bertel; Larry Vásquez, Juan Carlos Pereira; Daniel Ruiz, David Macalister Silva, Richard Celis; Diego Herazo. D.T.: Alberto Gamero.

Independiente Santa Fe: Leandro Castellanos; Harold Gómez, Francisco Meza, Alejandro Gutiérrez, José Ortiz; Yéiler Goez, Yulián Anchico; Neyder Moreno, Harold Rivera, Jersson González ; Wilson Morelo. D.T.: Martín Cardetti.

Datos de Millonarios vs. Independiente Santa Fe



Día: domingo 24 de abril.

domingo 24 de abril. Hora: 6:10 p.m.

6:10 p.m. Estadio: El Campín.

El Campín. Jornada: Fecha 17 de la Liga I-2022 del fútbol colombiano.

Fecha 17 de la Liga I-2022 del fútbol colombiano. Transmisión: Televisión cerrada.

Convocados de Millonarios e Independiente Santa Fe

¡Azul y blanco vestirá Bogotá! 🔵⚪🏟️⚽🔝 Ellos son los jugadores convocados por el profe Gamero para el Clásico Capitalino de mañana. ¡VAMOS MILLONARIOS! pic.twitter.com/QfdERltTWG — Millonarios FC (@MillosFCoficial) April 23, 2022

