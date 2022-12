Millonarios vs. Santa Fe y la necesidad de Nacional, los condimentos de la fecha

Al enfrentamiento en El Campín, los azules llegan con un empate en la espalda, mientras los rojos con el impulso de vencer al actual campeón.

Con las victorias del Junior, Cali, Alianza Petrolera, América, Tigres y Santa Fe, se aseguraron los primeros tres puntos del campeonato y comenzaron la Liga de la mejor manera.

Por el contario, Bucaramanga, Rionegro Águilas, Atlético Nacional, Once Caldas, Envigado y La Equidad perdieron en su primer partido oficial e intentarán comenzar su senda ganadora, este fin de semana.

Los demás equipos, Huila, Cortulua, Jaguares y Millonarios lograron sacar el empate de visitante y ahora jugarán en condición de local para poder sumar su primera victoria en el campeonato frente a su gente.

La fecha dará inicio con el juego entre Cortulua vs Tigres este viernes 14 de julio (7:45 p.m.) y finalizará con el duelo entre Nacional y Bucaramanga, el domingo 16 de julio a las 7:45 p.m. en el Estadio Atanasio Girardot.

Uno de los duelos más atractivos que se jugará en esta fecha es el clásico capitalino, entre Millonarios y Santa Fe, en el que oficiará de local el conjunto ‘embajador’ y que se jugará sin público visitante. Será el clásico liguero número 290. Precisamente, el último enfrentamiento se lo llevó el conjunto ‘cardenal’ 2-1, y así cortó una racha de nueve clásicos sin ganarle a su rival de cancha.

Otro de los partidos a observar este fin de semana es Atlético Nacional vs. Bucaramanga. Los dos equipos vienen de perder en su primer partido. El conjunto ‘leopardo’ quiere seguir alejándose de la zona de descenso y el equipo ‘verdolaga’, a las órdenes de Juan Manuel Lillo, necesita consolidar su estilo de juego y revalidar por qué es el actual campeón del fútbol colombiano.

Programación de la fecha 2:

Viernes 14 de julio

Cortulua vs Tigres (7:45 p.m.)

Sábado 15 de julio

La Equidad vs Pasto (3:15 p.m.)

Once Caldas vs Patriotas (5:30 p.m.)

Envigado vs Medellín (7:30 p.m.)

América de Cali vs Tolima (7:45 p.m.)

Domingo 16 de julio

Huila vs Cali (3:15 p.m.)

Jaguares vs Junior (3:15 p.m.)

Millonarios vs Santa Fe (5:15 p.m.)

Alianza Petrolera vs Rionegro Águilas (5:30 p.m.)

Atlético Nacional vs Bucaramanga (7:45 p.m.)