Millonarios vs. Tolima: "La posible mano era una jugada difícil, pero acertaron al no pitar"

Deportes Tolima dio la vuelta en el estadio El Campin, derrotando 1-2 a Millonarios, se coronó campeón de la Liga del fútbol colombiano y uno de los hechos que aún da de qué hablar es una posible mano de los 'pijaos' en su área, en los últimos minutos del compromiso.

El árbitro central, Carlos Ortega, decidió no sancionar la pena máxima, que suponía una gran oportunidad para los 'embajadores', quienes buscaban la igualdad en el marcador para forzar la definición a los disparos de los 12 pasos.

Ahora bien, Humberto Clavijo, exárbitro colombiano de recorrido internacional, se sumó a la polémica y entregó sus pensamientos sobre la confusa acción que alteró a todos los hinchas del cuadro bogotano, que se ilusionaron con la estrella 16.

"Fue una jugada difícil de interpretar, pero cuando se tienen claros los conceptos se resuelve fácil. Uno como árbitro debe estar actualizado en las modificaciones y lo que tiene que ver con las reglas de juego... esta mano no evita una acción de gol ni nada, viene de un compañero, donde no se puede quitar la mano, no se puede catalogar como cuando el delantero toca el balón con su mano, porque se beneficia para hacer un gol", indicó en charla con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' .

Además, en la charla resaltó que: "los árbitros deben resaltar esa decisión que se tomó en el partido, eran los últimos minutos, hay que tener cabeza fría para hacer eso. Los árbitros deben actualizarse para que no entremos en polémicas".

Así las cosas, más voces se suman a la decisión del juez Ortega, quien no tuvo mayores polémicas durante los últimos 90 minutos de la Liga colombiana 2021-I.