Millonarios vulneró el Atanasio, le ganó 0-1 a Nacional, en un marcador que fue corto

Los cuadrangulares de la Liga II-2023 del fútbol colombiano empezaron con uno de los clásicos más llamativos y de mayor historia. En el estadio Atanasio Girardot, Atlético Nacional y Millonarios se dieron cita. Allí, el equipo que 'pegó' primero y se llevó los tres puntos fue el 'embajador', 0-1, con gol de Daniel Cataño. Baldado de agua fría para el 'verdolaga', en casa.

La previa se vivió con intensidad y expectativa, como es habitual. Sin embargo, cuando restaba poco para el pitazo inicial, se miraba hacia las gradas y no era lo esperado. Infortunadamente, por las diferencias entre las directivas del 'verde paisa' y la afición, las tribunas no se llenaron. Pero eso no fue impedimento para que ambos saltaran a la cancha a darlo todo.

El cuadro 'antioqueño' se hizo con el balón, pero no tenía ni profundidad ni claridad. Así las cosas, los dirigidos por Alberto Gamero solo esperaban y cuando tenían la pelota, aceleraban, creando las mejores ocasiones de peligro. Fue así como, el arquero Kevin Mier empezó a ser protagonista, con sus atajadas. Pero tanto fue el 'embajador' que encontró su premio.

Una buena acción colectiva llegó a los pies de David Macalister Silva. El capitán levantó la cabeza, vio a Daniel Cataño y le dejó el gol servido. Adentro del área, el '10' no perdonó, definiendo de gran manera, inflando las redes y anotando el 1-0 definitivo. Fiesta, locura y alegría en las toldas de 'Millos'; amargura y preocupación en las de Atlético Nacional.

Como si fuera poco, esas alarmas se encendieron aún más en el local, al ver que los 'capitalinos' se venían encima. Omar Bertel, Leonardo Castro, Macalister Silva, Daniel Giraldo y Daniel Ruiz tuvieron, como mímino, una opción clara cada uno. La diferencia en el marcador pudo haberse ampliado, pero la falta de definición lo impidió. Fue un monólogo 'azul'.

Acción de juego del partido de Atlético Nacional contra Millonarios, en la Liga II-2023 del fútbol colombiano Archivo de Colprensa

Ahora, las polémicas no faltaron. Luego de un centro de tiro de esquina, el balón pegó en el hombo de Juan Carlos Pereira y los reclamos por parte de los jugadores del 'verdolaga' no se hicieron esperar. Nicolás Gallo, árbitro del compromiso, no fue llamado por el VAR y todo continuó sin problema. Eso sí, no fue la única acción que dio para el debate, hubo más.

Jefferson Duque entró al área, cayó y no se sancionó nada. Otra vez hubo quejas en Atlético Nacional, pero el juez central se mostró firme en su decisión. Por último, Fernando Uribe marcó sobre el final del partido, pero se levantó la bandera. El VAR entró en acción, trazó las líneas y, efectivamente, quedó en evidencia que estaba en fuera de lugar. Todo quedó 0-1.

Millonarios arrancó de gran manera en los cuadrangulares de la Liga II-2023 del fútbol colombiano, mientras que sigue la preocupación en Atlético Nacional, que no levanta cabeza. Recordemos que el próximo miércoles 15 de noviembre, a las 8:00 p.m., en el estadio El Campín, chocarán por el juego de ida de la final de la Copa Colombia. Imperdible partido.

Macalister Silva en Nacional vs Millonarios - Foto: Millonarios Oficial

Ficha técnica de Atlético Nacional vs. Millonarios, en la fecha 1 de los cuadrangulares

Alineaciones titulares

Atlético Nacional: Kevin Mier; Édier Ocampo, Sergio Mosquera, Juan José Arias, Samuel Velásquez; Jhon Duque, Robert Mejía; Yair Mena, Juan Pablo Torres, Óscar Perea; y Jefferson Duque. D.T.: Jhon Jairo Bodmer.

Millonarios: Álvaro Montero; Stiven Vega, Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas, Omar Bertel; Juan Carlos Pereira, Daniel Giraldo; Daniel Cataño, David Macalister Silva, Daniel Ruiz; Leonardo Castro. D.T.: Alberto Gamero.

Suplentes

Atlético Nacional: Dorlan Pabón, Eric Ramírez, Brahian Palacios, Harlen Castillo, Cristian Zapata, Kilian Toscano Bassa y Alexandro Santana.

Millonarios: Beckham Castro, Edgar Guerra, Fernando Uribe, Juan Moreno, Larry Vásquez, Elvis Peralza y Jorge Arias.

Cambios

Atlético Nacional: Brahian Palacios por Yair Mena; Dorlan Pabón por Jhon Duque; Eric Ramírez por Juan Pablo Torres; Cristian Zapata por Óscar Perea.

Millonarios: Edgar Guerra por Daniel Cataño; Beckham Castro por David Macalister Silva; Fernando Uribe por Leonardo Castro; Jorge Arias por Daniel Ruiz; Larry Vásquez por Juan Carlos Pereira.

Acción de juego del partido de Atlético Nacional vs. Millonarios, en la Liga II-2023 del fútbol colombiano Archivo de Colprensa

Amonestados

Atlético Nacional: Jhon Duque, Robert Mejía.

Millonarios: No registra.

Goles

Atlético Nacional: No registra.

Millonarios: Daniel Cataño.

