Millonarios y el parte médico de Óscar Vanegas, luego de salir llorando de El Campín

Millonarios se impuso en la noche de este miércoles por 2-0 a Deportivo Pasto en duelo pendiente de la primera fecha de la Liga I-2023 y que se dio en un bonito marco en el estadio El Campín, pero en dicho cotejo contra los 'volcánicos', los dirigidos por Alberto Gamero no salieron felices del todo pese a los tres puntos logrados y todo porque su futbolista Óscar Vanegas no pudo terminar el duelo por lesión.

El reloj marcaba más de los 82 minutos en el escenario bogotano y en ese momento los locales ganaban 1-0 gracias a la anotación de Israel Alba, que destrabó el partido luego de 'cazar' un rebote del arquero pastuso Diego Martínez, pero en una acción desafortunada, el defensor central Óscar Vanegas recibió un balón por parte de un compañero, pero en el intento hizo un mal movimiento que le provocó una lesión.

El número '6' de Millonarios fue atendido en el césped de juego en medio de las atentas miradas de sus compañeros y rivales, quienes presagiaban lo peor para el defensor central. El rostro de los futbolistas en cancha hacía evidente que la lesión era bastante grave. Finalmente, Vanegas no pudo seguir en el partido contra los 'volcánico' y salió en una camilla en medio de lágrimas.

Tras el lamentable episodio para Vanegas, Millonarios en los últimos minutos dio a conocer el parte médico de su futbolista y de inmediato avisó que Óscar Vanegas presenta una lesión en su rodilla izquierda.

Publicidad

"Millonarios FC informa que Óscar Vanegas sufrió un trauma en su rodilla izquierda. Diagnóstico preliminar esguince del ligamento colateral medial. Pendiente de confirmación con resonancia. Se inmoviliza y se inicia manejo terapéutico", ese es el comunicado que informó el azul bogotano en sus redes sociales.

Millonarios FC informa Óscar Vanegas sufrió un trauma en su rodilla izquierda. Diagnóstico preliminar esguince del ligamento colateral medial. Pendiente de confirmación con resonancia. Se inmoviliza y se inicia manejo terapéutico. pic.twitter.com/unW7pgQtXg — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 23, 2023

De otro lado, el técnico de Millonarios también se refirió en rueda de prensa posterior al juego contra Pasto, sobre la lesión de su futbolista.

Publicidad

"Lo de Vanegas, lo veo que él está muy cerca y veo que está gritando y que se está cogiendo su rodilla, le vi como un hueco en la rodilla en la parte de adentro, para esos temas soy muy nervioso porque pienso en el jugador, porque esa es la alegría de ellos, de querer entrenar y jugar. A mí me duele más cuando un jugador se me lesiona que a ellos mismos, me da duro", afirmó el estratega samario.

De otro lado, el azul capitalino también dio un parte médico de Jader Valencia, quien tiene un "esguince grado 2 del ligamento colateral medial de su rodilla izquierda con trauma óseo y lesión musculotendinosa. Incapacidad según evolución".