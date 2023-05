Millonarios y malas noticias previo al juego contra Medellín: Larry Vásquez se lesionó

Millonarios tendrá este sábado una prueba de fuego en el inicio de los cuadrangulares de la Liga I-2023. Los dirigidos por Alberto Gamero visitarán a Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, a partir de las 8:00 de la noche en juego de la primera jornada del Grupo B. No obstante, para este duelo contra el 'equipo del pueblo' el DT samario tendrá una baja importante, la de Larry Vásquez.

Fue el propio equipo 'embajador' el que dio a conocer la noticia por medio de un breve comunicado en sus plataformas sociales oficiales.

"Millonarios FC informa que Larry Vásquez presenta una lesión muscular en el isquiotibial de su pierna derecha. Incapacidad según evolución", se lee en el enunciado que posteó el azul de la capital de la República y el cual es acompañado por una fotografía del mediocampista, que ha sido habitual en la columna vertebral de los comandados por Alberto Gamero.

Esta es la publicación de Millonarios sobre Larry Vásquez en su cuenta de Twitter:

Millonarios FC informa que Larry Vásquez presenta una lesión muscular en el isquiotibial de su pierna derecha. Incapacidad según evolución. pic.twitter.com/yIum1TqL8s — Millonarios FC (@MillosFCoficial) May 19, 2023

Publicidad

Y es que la lesión de Larry Vásquez no es la única que afrontará Millonarios para estos cuadrangulares finales de la Liga del fútbol colombiano en este primer semestre del año 2023, ya que también en el juego contra La Equidad, válido por la última jornada del 'todos contra todos' y que se llevó a cabo en el estadio El Campín, el volante ofensivo y una de las figuras del club, Daniel Cataño, también salió con molestias físicas antes de que concluyera el primer tiempo; el diagnóstico confirmó que el futbolista oriundo de Bello, del departamento de Antioquia, sufrió un esguince grado dos en el tobillo de su pierna derecha.

Como lo avisó el 'embajador' la evolución de Cataño también será de acuerdo a su evolución y que éste ya inició con su proceso de recuperación.

"Gracias a todos por estar pendientes y por sus mensajes de apoyo, no es nada grave y pronto estaremos de vuelta. No duerme el que me cuida", esas fueron las palabras de Daniel Cataño en su red oficial de Twitter.

Publicidad

De otro lado recordemos que a las bajas de Daniel Cataño y Larry Vásquez se suma la del extremo Óscar Cortés, quien está en Argentina disputando el Mundial Sub-20 con la Selección Colombia.

Millonarios hace parte del Grupo B de los cuadrangulares finales junto a Medellín, América de Cali y Boyacá Chicó. Y en el tema internacional busca seguir con buena tónica en la Copa Sudamericana 2023.