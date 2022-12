Millonarios y otro fichaje de 'ataque': Fernando Uribe se vuelve a vestir de azul

Millonarios quiere volver a ser protagonista en la liga del fútbol colombiano el año entrante: el 2023 y, para ello, desde ya, planifica lo que será su plantilla para encarar los torneos locales, pero también la Copa Libertadores de América. Los dirigidos por el entrenador samario Alberto Gamero esperan darle más alegrías a su fiel hinchada y la manera de hacerlo es anunciado a las nuevas incorporaciones del equipo.

Por medio de sus redes sociales, el actual campeón de la Copa Colombia, publicó un particular 'avatar' para anunciar a su nuevo fichaje. En el mismo 'post' que tiene el siguiente escrito: "cargando", se puede apreciar la imagen del artillero pereirano, Fernando Uribe.

De esa forma, Uribe, de 34 años, se suma al equipo azul de la capital de la República procedente del Junior de Barranquilla, institución en la que no pudo brillar de la mejor manera a consecuencia de las lesiones.

Millonarios ya había anunciado un día antes la contratación de Leonardo Castro, quien culminó como goleador de la liga del fútbol colombiano con 15 anotaciones, en 26 partidos disputados con la camiseta del Deportivo Pereira; además de sumar cuatro asistencias y levantar el trofeo de campeón.

Este es el trino que escribió Millonarios en sus redes sociales:

🌀✨ ¡Carga completada! ⌛️☑️



Disculpas por el tiempo de espera, la imagen pesa 52 tantos. ⏫



💙🔥⚽️ ¡MÁS GOLES PARA EL EMBAJADOR! ⚽️🔥💙



Fernando Uribe ya firmó y volverá a vestir la gloriosa camiseta azul. ✍️🔵⚪️ ¡@FUribe20 bienvenido al Embajador!#MagicAvatars pic.twitter.com/JzSXflbBvh — Millonarios FC (@MillosFCoficial) December 11, 2022

Fernando Uribe ya había vestido la camiseta de Millonarios entre los años 2015 y 2021; y de ahí pasó a jugar al Junior de Barranquilla.

Además de la casaca 'rojiblanca' y 'embajadora', Uribe Hincapié ha tenido la fortuna de hacer parte de planteles tanto en Colombia como el fútbol internacional. En nuestro país comenzó su carrera deportiva en Atlético Huila, también pasó por las filas del Cortuluá, Deportivo Pereira, Once Caldas y Atlético Nacional.

Mientras que fuera del país, Fernando Uribe vistió los colores de Chievo Verona, en Italia, del Toluca, de México; Flamengo y Santos, en Brasil.

De otro lado, antes de que fuese anunciado por Millonarios, el artillero pereirano escribió un sentido mensaje en sus redes sociales, dando gracias al Junior de Barranquilla.

"Cierro un ciclo difícil, con muchas dificultades tanto profesionales como personales, pero no puedo dejar atrás todo lo aprendido y lo vivido en una plaza especial para nuestra profesión. Quiero agradecer a don Fuad Char y a los directivos por creer en mí, por entender y ayudarme en el momento más difícil de mi vida, lastimosamente, no fue el año deportivo que me hubiera gustado retribuir; pero siempre intenté dar lo mejor cada vez que tuve la oportunidad de jugar. También un agradecimiento especial a los hinchas que tuvieron mucho respeto con cada una de las situaciones que se presentaron este año. Gracias, siempre gracias Junior".