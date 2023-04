Millonarios y su 'espaldarazo' a las directivas de Nacional tras lo ocurrido el pasado domingo

En la fecha más reciente de la liga del fútbol colombiano, un sector de la hinchada de Atlético Nacional se enfrentó con la Policía minutos antes del juego contra el América de Cali el pasado domingo, que fue cancelado y pospuesto. Todo terminó con grescas, daño a instalaciones del estadio Atanasio Girardot y heridos. Luego de lo ocurrido, Millonarios manifestó su apoyo a las directivas del conjunto 'verdolaga.

El pasado domingo, Atlético Nacional y América de Cali tenían previsto enfrentarse en el que fue catalogado como el duelo más atractivo de la jornada 14. Sin embargo, lo que debió ser un espectáculo se vio manchado por los comportamientos de violencia de un sector de la afición del club antioqueño y no permitió que rodara la pelota.

Una vez ocurrieron los hechos, las directivas de Nacional expresaron que no llegaron a un punto en común con los fanáticos luego de cancelar unos acuerdos que han mantenido por un largo tiempo, y que por ende, dicho sector de hinchas habría optado por usar la violencia ante tal inconformidad.

El juego no solo no se llevó a cabo sino que todavía está con fecha por definir, pues la Dimayor no ha revelado tal información. No obstante, eso no fue lo más graves, ya que a Nacional no le prestaron el estadio para su duelo por Copa Libertadores contra Melgar, por lo tanto, se medirán contra los peruanos en el Metropolitano de Barranquilla.

Si bien sobre el tema ya han hablado el presidente de Dimayor, el máximo accionista de América de Cali, el secretario de Gobierno de Medellín, el gobernador de Antioquia, entre otros, ahora el que sentó su posición fue Millonarios.

A través de un comunicado en la red social Twitter, el equipo 'embajador' dio un mensaje de apoyo a la escuadra 'verdolaga'.

"Millonarios manifiesta su absoluto respaldo a las directivas de Atlético Nacional luego de los hechos recientes, los cuales rechaza categóricamente. Igualmente reafirma que la violencia nunca podrá ser herramienta para ejercer presión, por lo que tiene que ser rechazada y erradicada del fútbol. Todos juntos debemos seguir trabajando por la construcción del balompié colombiano, ya que este deporte debe ser únicamente un instrumento de paz, convivencia y entretenimiento", fueron las palabras de los 'azules'.

Cabe recordar que Millonarios vivió hace poco un hecho de intolerancia cuando un hincha del Deportes Tolima agredió al jugador Daniel Cataño. Todo terminó con sanciones al estadio Manuel Murillo Toro, al aficionado de los 'piajos' y al volante 'embajador' por su reacción al golpe recibido.