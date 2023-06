Millonarios y un triunfo de oro 0-1 sobre América, en juego con polémicas y penalti errado del local

Qué partidazo nos regalaron América de Cali y Millonarios, este miércoles 31 de mayo, en el estadio Pascual Guerrero. Los tres puntos quedaron en manos del 'embajador', gracias a un gol de Beckham David Castro, en el inicio, pero lo que pasó a lo largo del encuentro fue una demostración de lo que es, en realidad, un clásico del fútbol colombiano.

El marco fue impresionante, digno de fotografiar y enmarcar. Miles de hinchas 'escarlatas' colmaron las gradas y se vivió una fiesta. Mucho color, música, banderas y más, se vio desde que la balón rodó. Por eso, cuando sonó el pitazo inicial, no se guardaron nada y ambos equipos saltaron a la cancha con todo. Buena actitud y alto nivel de fútbol.

✅ HABILITADO: Perfecto el asistente Alexander Guzmán en el gol de Millonarios. Beckham se encuentra en la misma línea del penúltimo defensor americano. Toman la delantera los visitantes #LigaBetplay pic.twitter.com/y7WAJz7re1 — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) June 1, 2023

Los dirigidos por Alexandre Guimaraes intentaron imponer condiciones, pero rápidamente recibieron un baldado de agua fría. Leonardo Castro recibió el balón afuera del área, se perfiló, sacó un potente remate, el arquero Diego Novoa no pudo contenerlo y, en el rebote, apareció Beckham David Castro para empujar la pelota y poner el 1-0.

🚩OFFSIDE: Del otro lado no se queda atrás el asistente Jhon Aguilar. También correcto anulando lo que era el empate de América. Estaba adelantado Edwin Velasco (rodilla y cuerpo) en el momento en que sale el centro #LigaBetplay pic.twitter.com/Xm7hkcg4es — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) June 1, 2023

Silencio en la ciudad de Cali y no era para menos; esto contrastaba con lo que se vivía en las toldas del cuadro 'azul', con mucha alegría y festejos. Ahora, el equipo de Alberto Gamero tenía la tarea de defender esa ventaja, algo nada fácil y aún más cuando su rival iba a hacer hasta lo imposible por empatar. Con empuje y ganas, el 'escarlata' lo intentó.

🖥️ NO PENAL: Correcto además de rápido el llamado del VAR Jorge Guzmán. Jorge Duarte había sancionado pena máxima pero en la repetición se ve que Jorge Arias le saca el balón e Facundo Suárez. Bien por la rapidez con la que actuaron #LigaBetplay pic.twitter.com/6s3psqhXaj — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) June 1, 2023

Publicidad

Una ráfaga de acciones se presentó en el área custodiada por Álvaro Montero. Como es habitual en esta clase de partidos, las polémicas no pueden faltar. Primero, Edwin Velasco marcó de cabeza, pero el juez de línea levantó la bandera y se dio el fuera de lugar. Hubo tensión porque fue apretado, pero el VAR lo confirmó y se ahogó el grito.

🟥 ¿ERA ROJA? Jorge Duarte fue llamado por el VAR para revisar la patada de Velasco sobre Paredes. La jugada ya había parado pero el lateral de América lanzó una fuerte patada contra el rival que le movió la pelota. Yo estoy más con el VAR, la vi de expulsión #LigaBetplay pic.twitter.com/Owq2xueKYY — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) June 1, 2023

No conforme con ello, pasó algo más. Al minuto nueve, se sancionó penalti de Jorge Arias por posible infracción sobre el delantero Facundo Suárez. El árbitro dudó un poco, pero se apoyó en el línea y lo pitó. No obstante, fue llamado desde el VAR, acudió al monitor y una vez lo revisó, se retractó y decidió que no había sido falta.

¿OTRA ROJA? Difícil que hoy haya noche de graduación para Jorge Duarte (😟). Brayan Córdoba va y pisa a Leo Castro con los taches cuando la jugada ya había muerto. Están un poco pasados de revoluciones algunos jugadores. Acá no hubo llamado de VAR y la verdad lo ameritaba ❌ pic.twitter.com/ZbZw9t4VF2 — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) June 1, 2023

El primer tiempo estaba siendo muy movido y, ahora, era el turno de una posible expulsión. Edwin Velasco, en su afán de rechazar el balón, le pegó un 'patadón' a Luis Paredes, quien se revolcó en el suelo. Todo Millonarios pidió tarjeta roja; sin embargo, cuando el árbitro Jorge Duarte la vio detalladamente, se mantuvo que era solo para amarilla.

¿Y AHORA? Patadita de Kevin Andrade para arrastrarle el pie al #5 azul. Jugada de penal que deja pasar Jorge Duarte y que no advierte el VAR. Mal arbitraje en el Pascual Guerrero #LigaBetplay pic.twitter.com/tMjCUehUBp — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) June 1, 2023

Publicidad

No conforme con ello, seguían las jugadas discutidas. Brayan Córdoba pisó muy fuerte a Leonardo Casto, a la altura de su tobillo; el delantero del club capitalino gritó de dolor y con razón. Pero para el central del compromiso no fue nada. Pese a todo, seguían once contra once. Y después de esto, vino la acción de la que mucho se habla.

✅ PENAL: Y por fin llegó un acierto para Jorge Duarte. Falta abajo entre Jorge Arias y Andrés Llinás que cruzan a Carlos Darwin Quintero. La infracción se la dan finalmente a Arias quien recibe amarilla. PENAL para América #LigaBetplay pic.twitter.com/LTtJZ7Qvod — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) June 1, 2023

Larry Vásquez recibió adentro del área, Kevin Andrade lo marcó un poco pasado de revoluciones y lo golpeó en su pie de apoyo, lo que hizo que el mediocampista, con el '5' en su espalda, cayera al suelo. ¿Penalti? El árbitro dijo que no, tampoco lo llamaron desde el VAR y se continuó el juego. Eso sí, las críticas en redes no tardaron en aparecer.

Clásico polémico y con situaciones llamativas, como la que se dio al minuto 40. América de Cali siguió atacando, en busca de la igualdad y Andrés Llinás derribó a Carlos Darwin Quintero, adentro del área; ahora sí, penalti. Chance inmejorable y había expectativa. Pero Facundo Suárez no tuvo puntería, cruzó su remate y falló. Silencio sepulcral.

América y Millonarios se enfrentaron en el Pascual Guerrero, de Cali. Twitter @MillosFCOficial

Culminó el primer tiempo y, ahora, se preparaban para la parte complementaria. Ya con las revoluciones abajo, el ritmo no fue el mismo. De hecho, hubo pocas emociones en las áreas, hasta el punto de que ese tanto, a los tres minutos, fue suficiente para que Millonarios ganara, en condición de visitante, sobre América de Cali, en el Pascual.

Publicidad

Con este resultado, los 'embajadores' llegaron a siete puntos, ubicándose en el primer lugar, seguido de los 'escarlatas' que tienen cuatro unidades. Asimismo, estos dos equipos volverán a verse las caras, en un duelo clave por la fecha cuatro de los cuadrangulares, el próximo sábado 3 de junio, a las 8:15 de la noche, en el estadio El Campín.