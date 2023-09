No, gracias.

Minutos de preocupación con Fainer Torijano, tras un pelotazo en su cabeza en Pereira vs Once Caldas El defensor de Once Caldas, Fainer Torijano, rechazó un remate de Johan Bocanegra pero perdió el conocimiento y tuvo que recibir asistencia médica. ¡Hubo angustia!