'Morumbí' Zapata: "Con 'Maca' hablo, él molesta siempre, me dijo que dejé un hijo en Millonarios"

Luis 'Morumbí' Zapata , quien fue exjugador de Millonarios , Pereira, Cali y América, le concedió este viernes una entrevista a GolCaracol.com y recordó varias anécdotas que vivió con el cuadro 'embajador', entre las que destacó el gol más importante de su carrea, frente a Sao Paulo de Brasil, por la Copa Sudamericana del 2007.

Para aquella época el cuadro capitalino no pasaba por su mejor momento, tanto administrativo como futbolístico. Sin embargo, los azules se encontraban disputando el torneo internacional y se enfrentarían a Sao Paulo, por los cuartos de final.

En el juego de ida, en el estadio Morumbí de Brasil, Luis Zapata dejó su huella tras finalizar una gran jugada colectiva de Millonarios y desde allí le quedó el sobrenombre, del escenario deportivo, luego conseguir la histórica victoria sobre Sao Paulo.

"Con Millonarios me hubiera encantado quedar campeón. La gente siempre me recuerda por ese gol. Los hinchas siempre comentan lo que hacían en ese momento y que cuando anoté ese gol no importo nada y solo pegaron el grito, eso siempre me dice la gente, siempre he sido agradecido con los hinchas", contó Zapata.

"En Millonarios tuve bonitos tiempos, cuando llegué al club no conocía lo que era hasta que me puse la camiseta, mucha gente nos acompañaba en el hotel, al estadio, como temblaba la cancha cunado se llenaba. Yo puedo decir que aproveche cada momento que estuve en Millonarios", agregó el exjugador 'embajador'.

Entre tanto, 'Morumbí' también le reveló a GolCaracol.com que aún sigue en contacto con el club capitalino, especialmente con David Macalister Silva , referente y volante de Millonarios, con quien conversa en la actualidad.

"‘Maca’ siempre está molestando, en estos días me mandó un video de un chico diciéndome que yo había dejado un hijo en Millonarios, porque es lateral izquierdo y que es igual de rápido a mí, él siempre está de buen humor”, contó Zapata.

