Movimientos en Nacional: Uribe e Ibargüen se quedan; Blanco y Vargas, en veremos

Este jueves, el presidente del club, Andrés Botero, se refirió a las novedades del grupo de Juan Manuel Lillo. Habló cada caso con nombres propios.

Este jueves, Atlético Nacional realizó trabajos, como es habitual, en la sede de Guarne. Luego de la sesión, algunos jugadores, el técnico, Juan Manuel Lillo, y el presidente del club, Andrés Botero, atendieron a los medios de comunicación.

La aparición de Botero, criticado desde que llegó al equipo por sus salidas en falso ante los comunicadores, fue justamente la más nutrida en materia informativa. En plena época de fichajes, el dirigente antioqueño resolvió las dudas de los jugadores que podrían salir o llegar al actual campeón de Colombia.

Y la primera aclaración que hizo fue sobre su propio presente. “En los últimos días han salido una serie de rumores y yo fui el primer sorprendido al leer que estoy cansado y quiero renunciar. No es cierto, pues si hay un momento en el que esté feliz y contento, es este. De verdad que hay un muy buen ambiente de trabajo. Hablé con los capitanes, el entrenador Lillo, y todos están contentos, todos estamos felices”, explicó.

Sobre la conformación del plantel y la opinión de Lillo, quien lleva dos semanas a cargo del grupo, Botero explicó que el entrenador español ya fijó las necesidades que tiene, por lo que están trabajando para traer a dos futbolistas que sean clave: “El profesor ya tiene una visión más global del equipo y queremos traer uno o dos jugadores importantes. Tenemos dos negocios adelantados, y esperamos resolverlos en estos días, pero no me quiero adelantar hasta no tenerlos asegurados. Por eso pido que los hinchas tengan paciencia, porque acá no tomamos decisiones apresuradas”.

Adicionalmente, el presidente comentó que hubo un acuerdo con Flamengo para traer a Gustavo Cuéllar, pero que a último momento el negocio se dañó por una cláusula elevada que puso el conjunto brasileño.

Botero habló de nombres propios

El caso Blanco: "A Blanco estamos buscándole un equipo, y la verdad creo que eso se define hoy".

Sobre Uribe e Ibargüen: “En el caso de Matheus e Ibargüen ya están reintegrándose de nuevo al trabajo del equipo y ya están con nosotros. La verdad es que estuvimos molestos con Uribe porque queremos hacer respetar al club. Él lo sabe y pidió disculpas, pero ya está acá"

"Ni Ibargüen ni Matheus están a la venta, a menos que algún club pague la cláusula. Ellos son jugadores clave junto a Armani, Henríquez y Macnelly"

Camilo Vargas ¿se va o se queda?

"A Camilo le teníamos listo un club, pero él tiene una lesión en la rodilla. Por eso estamos mirando si lo reciben así o si lo operamos acá. Primero tenemos que analizar la situación con los médicos del club, pero no es una lesión grave. Lo único que queremos es lo mejor para Camilo".