Muchas llegadas, pero faltó el gol: Once Caldas y Alianza Petrolera empataron 0-0, en Manizales Con un empate 0-0 entre Once Caldas y Alianza Petrolera se dio inicio a la quinta fecha de la Liga Águila ll, este viernes. Los asistentes al estadio Palogrande no pudieron celebrar goles.