Nacional anunció a Eric Ramírez como nuevo jugador: el venezolano arriba desde el fútbol europeo

Tras su paso por el Dinamo de Kiev, Eric Ramírez ahora se vestirá de verde, luego de ser anunciado como nuevo jugador de Atlético Nacional. Con su arribo a Medellín, el venezolano se convierte en el segundo refuerzo de los paisas para el segundo semestre del fútbol colombiano.

“Del fútbol europeo a la capital paisa”, fueron las palabras con las que le conjunto ‘verdolaga’ presentó a la nueva cara del plantel, que tendrá la Liga, Copa y Libertadores como objetivos trazados para lo que resta del 2023.

Sumado a eso, por medio de un comunicado oficial, el conjunto ‘verdolaga’ detalló las condiciones en las que llegó el jugador y con las que se terminó ejecutando el movimiento de transacción: “El delantero venezolano Eric Ramírez proveniente del F.C Dinamo de Kiev de la Liga Premier de Ucrania, llega a nuestra institución para disputar en la nueva temporada del segundo semestre del año”.

“Ramírez, debutó profesionalmente en el año 2016 con Zamora FC, en 2017 fue cedido al Estudiantes de Caracas Sport Club donde disputó la Copa Sudamericana y anotó el primer gol de su carrera profesional. Después de finalizar su préstamo con Estudiantes de Caracas, en julio de 2017, Eric se unió al MFK Karviná, equipo de República Checa, donde permaneció hasta el año 2019, debido a que fue transferido por seis meses a FK Senica”, complementó el club antioqueño.

Sumado a eso, develó por cuánto tiempo estará en la institución, además de desearle los mejores éxitos en esta, una nueva etapa de su carrera deportiva: “En 2021 fue fichado por Dinamo de Kiev, donde debutó el 11 de agosto con gol y asistencia. Ahora, el jugador llega a Atlético Nacional a préstamo durante un año con opción de compra. ¡Le deseamos lo mejor!”.

Con la casaca de Atlético Nacional, Eric García no se hizo esperar y otorgó sus primeras palabras como jugador del cuadro antioqueño, detallando que llega a uno de los equipos más codiciados del balompié en nuestro país.

“La verdad, me siento contento de venir a esta institución, el club más importante que hay aquí en Colombia, sé la responsabilidad que conlleva esto; el mensaje a la hinchada es lo que han venido viendo desde hace años, en cada equipo que he defendido doy la vida por ellos y ahora no esperen menos que estoy en Nacional”, dijo el futbolista venezolano.

Se espera en las próximas horas Eric se una al grupo de trabajo y empiece a entrenar a la par del equipo, para estar a disposición de William Amaral, quien definirá cuándo y frente a quién hará su debut oficial con el verde de Antioquia.