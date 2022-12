Nacional despidió a su ídolo: Alexis Henríquez recibió un homenaje y se llevó la ‘12’ para siempre

El jugador samario, quien todavía no define su futuro, le dijo adiós al cuadro antioqueño, en donde levantó trece trofeos y se convirtió en uno de los máximos referentes de su historia.

Cientos de hinchas se dieron cita en la tribuna sur del estadio Atanasio Girardot, este viernes, para despedir a uno de sus mayores ídolos: Alexis Henríquez.

Publicidad

El defensor, de 36 años, no continuará en el verde paisa y recibió un merecido homenaje, tas convertirse en el capitán del equipo en los últimos años y haber levanto trece títulos desde su llegada en 2012.

Luis Díaz y un envidiable inicio de año: le entregó el triunfo a Porto, que venció 4-2 a Moreirense

“Estoy agradecido por todo lo que me brindaron esta noche. Me dieron más de lo que imaginaba, y eso siempre lo voy a llevar en mi corazón", aseguró el samario.

Fueron varios los homenajes que recibió Henríquez en la noche de este viernes. Las barras del club le entregaron diferentes placas conmemorativas; el presidente del equipo, Juan David Pérez, le obsequió una camiseta con todos sus títulos; sin embargo, el más significativo fue la decisión del club de retirar el número 12. “Siempre será de nuestro capitán”, anunció la institución antioqueña.

Publicidad

James Rodríguez y un mensaje para Zidane: goles, magia y lujos en la práctica del Real Madrid

“Los primeros seis meses acá no fueron fáciles, mi señora me dijo que se quería devolver a Manizales, pero yo le respondí que no. Cuando llegué Nacional tenía once títulos. Mi objetivo era dejarlo como el más ganador del fútbol colombiano y así lo hice. No fue fácil”, concluyó Henríquez.

Publicidad

Así despide la hinchada de Atlético Nacional al capitán libertador, Alexis Henríquez 👏👏👏#FútbolDelaCasa



Por @linamatote pic.twitter.com/nTdjtzAIIx — Gol Caracol (@GolCaracol) January 11, 2020