Nacional, el equipo colombiano que más goles en línea ha marcado en el último lustro

A propósito de los 73 partidos que logró el Real Madrid anotando de manera consecutiva, actualmente, en la Liga Águila, Patriotas y Bucaramanga suman cinco juegos al hilo; los ‘verdolagas’ encadenaron 22, en 2015.

Con la derrota 0-1 en el estadio Santiago Bernabéu frente al Real Betis, Real Madrid cortó una racha de 73 duelos haciendo gol, este mismo registro lo consiguió el Santos brasileño entre 1961 y 1963, en ese entonces con ‘O Rei’ Pelé.

Sin embargo, según el portal goleamos.com, River Plate ostenta la cifra récord: 96 partidos.

El 13 de septiembre de 1936, comenzó la seguidilla con un 3-2 a favor contra Ferro Carril Oeste y terminó, el 4 de junio de 1939, con el 1-4 del conjunto ‘millonario’ frente a Platense.

Además, sin una confirmación oficial, se dice que el Sao Paulo encadenó 82 compromisos anotando tantos, habría sido de 1930 a 1933.

Si aterrizamos estas cifras un poco al fútbol colombiano, en la actualidad, Patriotas y Bucaramanga encabezan la lista con cinco partidos en línea haciendo gol, seguidos por el Deportivo Cali con cuatro encuentros.

Pero si nos vamos a los juegos disputados en los últimos cinco años, Atlético Nacional es el equipo que tiene más duelos en línea marcando goles.

Entre el 31 de enero de 2015 (Nacional 2-0 Rionegro Águilas, Liga) y el 26 de abril de ese mismo año (Alianza Petrolera 0-1 Nacional, Liga), sumó 22 cotejos bajo el mando del técnico risaraldense Juan Carlos Osorio.

Ganó 12, perdió seis y empató cuatro; marcó 41 goles y recibió 27; fueron 16 partidos por Liga y seis por Copa Libertadores.

También en el último lustro, Deportivo Cali encadenó 20 juegos (del 04-05-13 al 18-08-13), Medellín 19 (del 17-09-14 al 31-01-15) y América 18 (del 11-12-11 al 11-04-12), en los encuentros de promoción contra Patriotas y estando en la Segunda División.

Hay un caso particular y es el del Santa Fe, si no hubiera sido por el empate 0-0 frente a Once Caldas (05-05-13), hubiera sumado 33 juegos en línea convirtiendo anotaciones.

Registró 16 duelos del 07-03-13 al 03-05-13, igualó con el conjunto ‘albo’ y después consiguió otros 16 del 08-05-13 al 29-06-13.

Así están las cosas en la actualidad en Liga Águila:

1. Patriotas, cinco partidos

Patriotas 3-2 Nacional, Copa (23-08-17)

Patriotas 1-1 Equidad, Liga (26-08-17)

Nacional 1-1 Patriotas, Copa (30-08-17)

Patriotas 1-0 Rionegro Águilas, Liga (03-09-17)

Tolima 2-1 Patriotas, Liga (15-09-17)

2. Bucaramanga, cinco partidos

Tigres 2-1 Bucaramanga, Liga (16-08-17)

Bucaramanga 2-0 Patriotas, Liga (19-08-17)

Bucaramanga 1-0 Alianza Petrolera (28-08-17)

Cali 2-1 Bucaramanga, Liga (02-09-17)

Bucaramanga 1-1 Medellín, Liga (18-09-17)

3. Cali, cuatro partidos

América 0-1 Cali, Copa (24-08-17)

Cali 2-1 Bucaramanga, Liga (02-09-17)

Medellín 1-1 Cali, Copa (14-09-17)

Rionegro Águilas 0-1 Cali, Liga (17-09-17)

4. Santa Fe, tres partidos

Medellín 0-1 Santa Fe, Liga (03-09-17)

Santa Fe 1-1 Libertad, Suramericana (14-09-17)

Santa Fe 1-0 Pasto, Liga (17-09-17)

5. Envigado, tres partidos

Envigado 2-0 Rionegro Águilas, Liga (27-08-17)

Envigado 2-1 América, Liga (02-09-17)

Alianza Petrolera 1-2 Envigado, Liga (16-09-17)

6. Huila, tres partidos

Huila 2-0 Tolima, Liga (27-08-17)

Huila 3-3 Jaguares, Liga (02-09-17)

América 3-1 Huila, Liga (17-09-17)

7. Junior, dos partidos

Junior 2-0 Tigres, Liga (16-09-17)

Junior 3-1 Cerro Porteño, Suramericana (19-09-17)

8. Medellín, dos partidos

Medellín 1-1 Cali, Copa (14-09-17)

Bucaramanga 1-1 Medellín, Liga (18-09-17)

9. Millonarios, dos partidos

Millonarios 1-0 Alianza Petrolera, Liga (02-09-17)

Nacional 3-2 Millonarios, Liga (16-09-17)

10. América, dos partidos

Envigado 2-1 América, Liga (02-09-17)

América 3-1 Huila, Liga (17-09-17)

11. Tolima, dos partidos

Tigres 1-1 Tolima, Liga (01-09-17)

Tolima 2-1 Patriotas, Liga (15-09-17)

12. Jaguares, dos partidos

Huila 3-3 Jaguares, Liga (02-09-17)

Jaguares 1-0 Once Caldas, Liga (16-09-17)

13. Equidad, un partido

Equidad 3-0 Cortuluá, Liga (15-09-17)

14. Pasto, un partido

Pasto 2-0 Nacional, Liga (20-09-17)

15. Alianza Petrolera, un partido

Alianza Petrolera 1-2 Envigado, Liga (16-09-17)

16. Nacional, cero (uno sin anotar)

Pasto 2-0 Nacional, Liga (20-09-17)

17. Cortuluá, cero (uno sin anotar)

Equidad 3-0 Cortuluá, Liga (15-09-17)

18. Tigres, cero (uno sin anotar)

19. Once Caldas, cero (dos sin anotar)

20. Rionegro Águilas, cero (tres sin anotar).