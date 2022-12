“Nacional es irregular, no gusta y el Medellín depende mucho de Quintero”: Foronda

El exjugador de Atlético Nacional habló de los partidos que jugó frente al DIM en la década de los años 90 y también se refirió a la actualidad de los ‘verdolagas’. El clásico antioqueño se jugará este sábado, a las 3:30 p.m.

Aunque este sábado se definirán los últimos clasificados al grupo de los ocho mejores de la Liga Águila II 2017 y también el nombre del equipo descendido que falta, el duelo entre Nacional y Medellín llama la atención.

Por un lado se encuentran los verdes que están cómodos y clasificados y por el otro, el rojo que tiene la obligación de obtener un resultado positivo para mantenerse entre los ocho.

Lea acá: Los futbolistas colombianos se mantienen en jugar solo hasta el 10 de diciembre

Y para recordar los clásicos del pasado y hablar del duelo de la fecha 20 de la Liga II, GolCaracol.com habló con Francisco Foronda, quien jugó con Nacional entre 1991 y 1996 y ganó dos títulos locales y la Copa Merconorte en el 96.

“Los clásicos de antes eran de jugadores de mucho nivel, los de ahora no tanto. En nuestros tiempos se tenían nóminas de calidad, nosotros teníamos al ‘Tino’ Asprilla, Víctor Aritizábal, JJ Tréllez, Juan Pablo Ángel; y en el Medellín estaban Henry Zambrano, Carlos Castro, ‘Flecha’ Gómez. No era fácil, pero gané más clásicos de los que perdí”, dijo Foronda de entrada.

¿Y cómo le fue en los clásicos que jugó, hizo gol en alguno?

“No, no hice gol. Esa fue una asignatura pendiente. Salí ganando muchas veces y fue lindo”.

¿Qué partido recuerda frente al DIM?

“Hay dos que tengo en mi memoria. Uno en el año 1994 que ganamos 1-0, con gol de Juan Pablo Ángel. Ese fue partido de título. Y otro que me dolió mucho perderlo, porque íbamos 3-0 ganando, nos empataron y al final ellos ganaron 4-3”.

¿Cómo ve al Nacional de hoy, al equipo de Juan Manuel Lillo?

“Yo veo un Nacional muy irregular. Todo el mundo le echa la culpa a Lillo, pero este no es el mismo equipo que ganó con Juan Carlos Osorio y con Reinaldo Rueda, a quienes les dieron todas las contrataciones que pidieron. Sin embargo, creo que Lillo debería trabajar más, que sus ideas se plasmen en la cancha y no hablar tanto. Hay cosas que habla que la gente no le va a entender nunca acá”.

¿Llega mejor Nacional que Medellín y eso es positivo para los verdes?

“Pues en la tabla sí, pero en fútbol me parece que hay irregularidades en los dos equipos. Nacional tiene compromiso de ganar, porque hay problemas con la afición. Y por el lado del Medellín me parece que dependen mucho de lo que haga Juan Fernando Quintero, quien también es un jugador de altibajos”.

Lea acá: Así se jugarán las finales del torneo de la Primera B