Nacional jugará contra América a puerta cerrada en el Atanasio Girardot: así lo confirmó la Dimayor

Luego de los desmanes presentados en el partido de Atlético Nacional y América de Cali, el 'verdolaga' fue sancionado con tres partidos sin público y seis sin la tribuna sur en el estadio Atanasio Girardot. Sin embargo, el equipo hizo uso de el recurso de apelación para reducir el castigo de tres jornadas al haber cumplido el 50% de la misma. Frente a esta situación, la Dimayor ya dio respuesta.

Según el informe y la resolución del Comité disciplinario, el principal punto de club antioqueño fue el siguiente: "Que en los términos del artículo 42 del CDU de la FCF, así como las decisiones emitidas por el Comité Disciplinario, los requisitos son cumplidos por parte del club en la medida en que la sanción consiste en jugar a puerta cerrada, la sanción no excede los seis (6) partidos ni los seis (6) meses de suspensión y, con el partido disputado por Nacional contra Unión Magdalena, ya se cumplió el 50% de la sanción".

Adicional a eso, Nacional dejó en claro que esta realizando importante campañas para combatir la violencia en los estadios para que no se repita hechos como lo ocurrido con América.

Más allá de eso, el Comité dejó en claro que en cuanto el "Haber cumplido al menos la mitad de la sanción impuesta, el Comité estima que al mismo no se le da cumplimiento efectivo, en la medida en que en concepto de esta autoridad (que es quien impuso la sanción y por tanto determina su alcance en los términos del numeral 1 del artículo 45 del CDU), la sanción consiste en seis (6) fechas de suspensión, sin que sea viable fraccionar, para efectos de una solicitud de suspensión parcial, el cumplimiento de la misma entre la sanción de suspensión total y otra sanción de suspensión parcial".

En ese sentido y no cumpliéndose en su totalidad el requisito, el Comité "decidió no acceder a la solicitud formulada por el club, bajo el entendido que el artículo 42 del CDU de la FCF supone requisitos objetivos y subjetivos para determinar la procedibilidad de la petición allí detallada. Sobre este aspecto, esta autoridad estimó que el segundo requisito objetivo contenido en la norma, no se estimaba satisfecho bajo el entendido que la sanción es una sola sanción de seis (6) fechas y en consecuencia, no se ha cumplido el 50% de la misma a la fecha de la solicitud como uno de los requisitos objetivos para la procedencia de la misma".

Palabras más, palabras menos, el juego de este jueves a las 8:15 p.m., se llevará a cabo a puerta cerrada en el estadio Atansio Girardot entre Atlético Nacional y América de Cali.