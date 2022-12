Nacional no arriesga el liderato: venció 2-1 a Pasto en el Atanasio Girardot

Yonni Hinestroza anotó el gol visitante, mientras que Óscar Franco y Mateus Uribe convirtieron los del local en el compromiso que abrió la fecha 11 de la Liga Águila.

El partido en Medellín empezó con buen ritmo de juego entre ambos equipos. En los primeros 15 minutos se contó una opción clara de gol para cada equipo y, de no ser por los porteros, el marcador se hubiera abierto muy temprano.

A la cancha salió Nacional, con su condición de líder, y Pasto, que llegó de quinto en la tabla, pero la realidad fue que las acciones se desarrollaron con un nivel muy parejo. La posición en el torneo no se notó. El 0-0 no de la primera media hora no reflejó lo que ocurrió en el Atanasio.

Justo antes de que el juez Carlos Betancur decretara el descanso, los pastusos desequilibraron el marcador a su favor (minuto 43). Un rebote que cazó Yonni Hinestroza en plena área, y que convirtió en gol tras un derechazo que venció al portero Bonilla, los mandó al camerino con la ventaja 0-1.

Para la segunda etapa, las dos escuadras conservaron la velocidad e iniciativa, aunque Nacional se mostró más peligroso en el arco rival. Mateus Uribe fue el encargado de llevar las mayores y mejores opciones al pórtico de Mosquera.

Primero fue el paraguayo Óscar Franco quien aprovechó un centro al área e igualó el juego, pero después fue el propio Uribe el que se inventó un cabezazo con sostenido incluido para anotar el 2-1 y darle la vuelta al marcador.

Nacional tuvo para aumentar la ventaja, otra vez, con Franco y Uribe. Éste último le bajó el balón en el área al paraguayo, quien remató pero su disparo se estrelló en el palo.

Ficha técnica

Nacional: Cristian Bonilla; Mateus Uribe, Francisco Nájera, Roderick Miller, John Mosquera; Juan Pablo Nieto, Elkin Blanco; Arley Rodríguez (Lloreda, 18 ST), Mariano Vásquez (Borja, 27 ST), Crsitian Dájome (Quiñónes, 34 ST); y Óscar Franco. Director técnico: Reinaldo Rueda.

Pasto: Andrés Mosquera; Yonni Hinestroza, Félix García, Luis Payares, Hárrinson Canchimbo; Cristian Rivera (Cataño, 34 ST), Luis Sierra, Víctor Cantillo, Yesus Cabrera; Santiago Tréllez (Angulo, 32 ST) y Wilberto Cosme (Rivera, 27 PT). Director técnico: Flabio Torres.

Goles de Nacional: Óscar Franco (17 ST) y Mateus Uribe (23 ST)

Gol de Pasto: Hinestroza (43 PT)

Amonestados en Nacional: Juan Pablo Nieto (3 ST), Elkin Blanco (30 ST) y Óscar Franco (48 ST)

Amonestados en Pasto: Christian Rivera (7 ST) y Yonni Hinestroza (24 ST)

Estadio: Atanasio Girardot

Árbitro: Carlos Betancur