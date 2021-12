“Nacional no compitió y por eso la eliminación, para un equipo así de grande es un fracaso”

Atlético Nacional se quedó sin chances de pelear por el título de la liga colombiana 2021-II, y eso hace mucho eco, por lo que representa el club ‘verdolaga’, desde lo financiero, plantel e historia.

Por eso, tras la eliminación del cuadro antioqueño, las reacciones no se han hecho esperar y abundan las opiniones sobre lo que pudo ocurrir.

En esta oportunidad, Francisco Foronda, quien supo lo que es ponerse la camiseta de Atlético Nacional, analizó lo que dejó este ‘golpe’ para el equipo.

Nacional venía muy bien, entró en un mal momento y no pudo volver a salir, ¿Qué cree que pasó o a qué se debe?

“Creo que el equipo se cansó, no hubo buena gestión de nómina, Nacional en la fecha 10 u 11 llevaba 28 puntos, ya casi clasificado, y se tendría que haber gestionado mejor la nómina, porque jugaban 2 torneos. Y creo la nómina no es tan grande como algunos creen y los jóvenes de Nacional les falta mucho nivel para ser titulares”.

Cali mostró superioridad y efectividad en ambos partidos. ¿Mucho Cali o muy poco Nacional?

“Ni mucho Cali, ni poco Nacional, creo que se encontró Cali con un equipo cansino en la cancha, sin cambio de ritmo, muy plano en su manera de jugar y por ende muy predecible y los equipos con solo cambiarle de ritmo en la mitad de cancha nos ganaron los partidos, pues en esa zona en el equipo sí sufrió mucho con la lesión de Baldomero Perlaza”.

Alejandro Restrepo venía siendo elogiado, pero ahora recibe críticas por algunas decisiones. ¿Está de acuerdo con eso?,

“Es un técnico joven y esto le va servir para crecer, esperemos no se vuelvan locos los directivos y ahora quieran cambiarlo, sería una estupidez, pero en este país donde no se respetan los procesos futbolísticos cualquier cosa puede pasar”.

¿La eliminación tempranera de quién sería la culpa?

“La eliminación es culpa de todos, técnico y jugadores. Malas decisiones desde la línea y muy bajo nivel de la mayoría del plantel, solo que en Nacional se nota más y si es en finales pues habrá más escándalo y estarán muy felices en Colombia, porque Nacional está entre el odio y el amor y todo eso por ser el más grande del país. Duélale a quien le duela”

¿El título de la copa alivia un poco el no poder competir por el título liguero?

“No sé si los aliviana, no creo, en Nacional tienes que pelear todo hasta el final, que ganes o no ya es cuestión del juego, pero allí no hay espacio al conformismo porque es una institución muy grande en Latinoamérica y siempre tendrá obligación de pelear y allí no solo vas a estar, tienes que competir y creo que en finales este Nacional no compitió y por eso nos pasó lo de la eliminación a dos fechas de terminar. Y eso para Nacional es un fracaso”.