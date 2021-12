Nacional sigue de punto en punto en su cuadrangular: 1-1 con Pereira y nada que levanta cabeza

Atlético Nacional nada que vuelve a celebrar en la liga colombiana. Sumó su sexto partidos sin sumar de a tres puntos. Esta vez fue 1-1 con el Pereira y en compromiso correspondiente a la fase de cuadrangulares de la Liga II del fútbol de nuestro país.

Los antioqueños no ganan desde el 27 de octubre, cuando vencieron 2-0 al Once Caldas, por la fecha 16 del 'todos contra todos' del campeonato y su fútbol ya no es confiable, como en otros tiempos.

Este miércoles se dio un capítulo más entre ‘verdolagas’ y ‘matecañas’ en este semestre, y cada uno propuso su juego en la cancha del Hernán Ramíez Villegas.

Pero el primer tiempo fue más de los antioqueños, quienes avisaron en primera instancia con Dorlan Pabón. Al minuto 19, el experimentado atacante remató fuerte desde la derecha y el balón pasó cerca del arco defendido por Harlen Castillo.

Luego de eso, vendría el primer gol de la noche, que sería para Nacional. Al 21’, Pabón desequilibró por la banda derecha, vio en el centro del área a Jéfferson Duque, quien remató sin marca y puso el 1-0 en el marcador.

Solo hasta el segundo tiempo reaccionaría el Pereira, que de a poco fue aumentando su juego, se tomó confianza y fue a buscar el partido.

La primera clara la tuvo Brayan León, al 64’, con un remate con el arco de frente, pero falló en la definición y mandó el balón por encima del travesaño.

Aunque al minuto 80 llegaría la recompensa para los ‘matecañas’, y sería con un hombre que entró desde el banco de suplentes: Henry Rojas.

El mediocampista recibió un balón en el borde del área, controló, se deshizo de la marca de sus rivales y remató al otro palo, dejando sin opciones al guardameta Aldair Quintana. Grito de gol en el Hernán Ramírez Villegas.

A pesar del empate, que fue un ‘golpe’ para Nacional, los dirigidos por Alejandro Restrepo fueron por el segundo tanto, pero encontraron a un Harlen Castillo inspirado. Al 84’, el arquero del Pereira le sacó dos remates potentes y claros a Jonathan Álvez y Alex Castro. Además, en tiempo de reposición le ahogó la celebración a los rivales, con una atajada a Felipe Aguilar, en un mano a mano en el área.

Con el empate, Nacional quedó con dos puntos en el grupo A de los cuadrangulares, y Pereira con una unidad. En la próxima fecha, los 'verdolagas' visitarán al Cali, mientras que los 'matecañas' recibirán al Junior.