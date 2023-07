Nacional, sin técnico: ¿tiene Leonel Álvarez opción de llegar al equipo 'verdolaga'?

Este jueves ha sido agitado en las oficinas administrativas de Nacional, que en las primeras horas del día anunció la salida del brasileño Paulo Autuori del banquillo técnico, después de que se tenía la certeza de que pudiera continuar para los compromisos del segundo semestre de 2023, luego de haber caído en la final de la Liga I del fútbol colombiano frente a Millonarios, uno de los más enconados rivales del ambiente local.

Y precisamente ese fue uno de los temas que tuvo un espacio importante en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y en el que se entregaron algunas noticias con respecto a lo que viene. Todo porque ya han surgido de manera extraoficial nombres como los de Reinaldo Rueda, Leonel Álvarez y hasta Alejandro Restrepo, con pasado en el verde y que ganó el título con Deportivo Pereira haciendo historia. A esto hay que sumarle nombres que ya están acercando del exterior los agentes y otros que están en análisis de parte de la dirigencia.

"Me comuniqué con la estructura, la organización que maneja al club, preguntando si el nombre de Leonel Álvarez tiene alguna opción, que suena en redes sociales, hasta ahí; porque no está en consideración. El nombre de Leonel no tiene ninguna posibilidad en Nacional. Esa fue la expresión puntual que me dieron", informó Ricardo Orrego, jefe de deportes de 'Caracol Sports' y comentarista de Gol Caracol, en dicha espacio radial.

Ahora lo que viene es esperar qué decisión toman los dueños de Nacional, con respecto a su futuro, ya que se tienen críticas venidas desde los medios de comunicación y expresiones de malestar de parte de los aficionados en las redes sociales. Esto no es nuevo, sino que viene desde principios de este 2023.

Publicidad

Por lo pronto, Nacional viajó a Miami, en Estados Unidos, en donde el próximo sábado 8 de julio se enfrentará con Millonarios, en un partido de preparación que no deja de despertar morbo y que reedita la reciente final del fútbol colombiano. Allí, según el comunicado oficial, estarán presentes para dirigir al equipo los profesores William Amaral y Caio Melo, quienes eran los asistentes técnicos de Paulo Autuori.