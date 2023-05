“Nacional tiene una nómina muy buena, con jugadores de jerarquía que en finales lo han demostrado"

Culminada la segunda jornada del cuadrangular final en el grupo A del fútbol colombiano, Atlético Nacional se mantiene en la segunda posición con dos unidades, todavía sin sumar su primera victoria, luego de la igualdad 1-1 con Alianza Petrolera en el Atanasio Girardot; presente que analizó Luis Felipe Chará, exjugador y campeón con el ‘verdolaga’ del rentado local.

En una charla con Gol Caracol, el exjugador con paso por Deportivo Cali, Águilas Doradas y el verde de Antioquía, entre otros, se refirió a lo que ha sido la presentación de los dirigidos por Paulo Autuori en este cuadrangular, al que él mismo catalogó como muy parejo.

“Cuando uno se coloca la camisa Atlético Nacional eso ya es presión porque sabes que llegas a uno de los equipos más ganadores de Colombia, campeón de la Copa Libertadores y más, el solo llegar ya implica que estás ganando, ya te debes sentir como un ganador porque no todos tienen esa posibilidad de estar en un equipo tan grande. Por eso, jugar semifinales o cuadrangulares finales es para lo que uno se prepara, ese es como el examen final porque ahí es donde empiezan todos desde ceros y donde te das cuenta que sí vas a ganar el semestre”, indicó inicialmente Luis Felipe Chará de entrada.

Sumado a eso, el otrora volante de marca explicó que no hay de qué preocuparse por el rendimiento del equipo en estos dos empates contra Pasto y Alianza Petrolera. “Creo que no se deben encender las alarmas, porque si tú ves hacia arriba el primero tiene dos puntos de diferencia. Y con los partidos que quedan, tienen la oportunidad de que los vas a enfrentar nuevamente, entonces no hay por qué preocuparse”.

“Nacional tiene una muy buena nómina, grandes jugadores de jerarquía, que en finales anteriores lo han demostrado y han sacado ventaja, creo que el equipo tiene todas las capacidades, todas las herramientas para remontar en los partidos que quedan”, sentenció Chará.

Luis Felipe Chará hizo parte del Atlético Nacional campeónen la Liga I 2005, frente a Independiente Santa Fe. Foto: Colprensa.

*Otras declaraciones:

¿Cómo analiza el hecho que Autuori le haya dado cabida a los jóvenes en el equipo?

“Cada técnico tiene un ideal, una forma de pensar un esquema y lo hace valer, de pronto los anteriores técnicos este tipo de jugadores no estaban en un buen momento, porque todo es de momentos, y no encajaba en su alineación o su forma de desarrollar el fútbol. Pero ellos son grandes deportistas, grandes jugadores, creo que han crecido este tiempo que estuvieron sin que los tuvieran en cuenta y eso le sirvió para crecer deportivamente y están teniendo un buen desempeño, caso como el de Ángel”.

¿Cuál será la clave para que Nacional se corone campeón?

“Tiene que haber sinergia, eso es fundamental, hay que tener una muy buena vibra entre cuerpo técnico, jugadores, directivos, hinchada y prensa, porque si todos piensan que si caminan por el mismo sendero las posibilidades son grandes. En los equipos con los cuales tuve la posibilidad de ser campeón fue esa manera, desde el inicio ya uno sentía, lo tenía en el olfato y sabía que íbamos a ser campeones por todo lo que se veía tanto dentro como fuera del campo”.

¿Nacional es el favorito al título, por encima de Millonarios y América?

“Todos se preparan para ganar y Millonarios, América y Nacional tienen las mismas posibilidades. De darse una final con los ‘embajadores’ o ‘escarlatas’, serían partidos que no se quieren perder y más que son clásicos y más si es una en una final”.