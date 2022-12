Nacional vs. América y Cali vs. Medellín, lo más destacado de la fecha 8 de la Liga

Los duelos entre paisas y caleños, serán los encuentros relevantes de la fecha, que se jugará entre semana, del 15 al 17 de agosto.

Los dirigidos por Juan Manuel Lillo, recibirán a América de Cali, en uno de los clásicos más importantes del fútbol colombiano. Después del empate 0-0 en el anterior semestre en el Pascual Guerrero, estos dos grandes se verán de nuevo en el Atanasio Girardot.

Publicidad

Por su parte, Cali vs. Medellín será el otro duelo grande de la octava fecha, con dos equipos que no pasan por su mejor momento en la Liga Águila II, pero que no deja de ser atractivo por la historia de los clubes en contienda.

Lea también: Juan Fernando Quintero se quedará seis meses más en Medellín

La jornada iniciará el martes 15 de agosto con el enfrentamiento entre Cortuluá vs. Rionegro Águilas y el último partido será Millonarios frente a Jaguares el jueves 17 a las 8:00 p.m. en El Campín.

Publicidad

La fecha completa es así:

FECHA 8

Publicidad

Martes 15 de agosto

Cortuluá vs. Rionegro Águilas

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Publicidad

Envigado vs. La Equidad

Publicidad

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Miércoles16 de agosto

Publicidad

Tigres vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 4:00 p.m.

Publicidad

Estadio: Metropolitano de Techo

Alianza Petrolera vs. Deportivo Pasto

Hora: 4:00 p.m.

Publicidad

Estadio: Daniel Villa Zapata

Publicidad

Patriotas vs. Santa Fe

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Publicidad

Atlético Nacional vs. América

Hora: 7:10 p.m.

Publicidad

Estadio: Atanasio Girardot

Deportivo Cali vs. Medellín

Hora: 8:00 p.m.

Publicidad

Estadio: Deportivo Cali

Publicidad

Jueves 17 de agosto

Atlético Huila vs. Junior

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Publicidad

Once Caldas vs. Deportes Tolima

Publicidad

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Palogrande

Millonarios vs. Jaguares

Publicidad

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: El Campín