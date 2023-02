Nacional y Cali empataron 1-1, en un partido que tuvo de todo: goles, expulsados y polémicas

Uno de los partidos más llamativos de la fecha cuatro de la Liga I-2023 del fútbol colombiano, se llevó a cabo este domingo 12 de febrero, en el estadio Atanasio Girardot. Allí, Atlético Nacional se vio las caras con Deportivo Cali y empataron 1-1, en un partido que tuvo de todo. De hecho, el trabajo arbitral no pasó desapercibido por la gran cantidad de decisiones que tuvo que tomar.

En lo deportivo, el equipo que pegó primero fue el local. Cuando se jugaba el minuto 39, Dorlan Pabón, aprovechando su buena pegada, sacó un potente remate de media distancia, luego de que la pelota le quedara servida, tras una mala salida en defensa del 'azucarero', y venciera al arquero Kevin Dawson. Maravillosa anotación del referente del conjunto antioqueño para el 1-0 parcial.

Sin embargo, los dirigidos por Jorge Luis Pinto no bajaron los brazos y, por el contrario, fueron en busca de la igualdad. Fue así como, recién empazando el segundo tiempo, exactamente al 52', el que dijo presente fue Andrés Arroyo, apareciendo en el área contraria completamente solo, entre los centrales, y conectando un muy buen cabezazo, para inflar las redes y poner el 1-1 definitivo.

Con todo igualado, empezó el show de polémicas y discusiones. La primera fue al 55', en lo que reclamaban un penalti a favor del 'Rey de Copas'. No obstante, tras una revisión minuciosa del VAR, se determinó que no porque el balón aún no estaba en juego. Así las cosas y pese a los reclamos de los jugadores de Atlético Nacional, el árbitro Luis Matorel obró de buena manera.

✅🧐 Acá se ve lo que estaba diciendo. Además corrijo porque no era sujeción sino pisotón lo que reclamaba Sergio Mosquera, que de hecho lo hubo. El tema es que la pelota no estaba en juego, por tanto no se podía cobrar pena máxima. El VAR revisó con detalle #LigaBetplay pic.twitter.com/RGIZ4cwEm5 — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) February 13, 2023

Pero eso no fue todo. A partir de ese momento, llegaron las infracciones, discusiones y, por ende, las expulsiones. Primero, fue Yerson Candelo, que, por doble amarilla y luego de verlo en el VAR, vio la tarjeta roja. Posteriormente, Jhon Vásquez reaccionó de la peor manera, le pegó un cabezazo a Dorlan Pabón y se fue. Por último, Nelson Palacio se salvó y terminó siendo amonestado.

🟨➕🟨 = ROJA: Bien expulsado Yerson Candelo por el árbitro Luis Matorel quien vio perfectamente la jugada. Ya estaba amonestado y ahora metió un pisotón desde atrás en una zona sensible. Se queda Nacional con uno menos #LigaBetplay pic.twitter.com/Lh10rOyv6U — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) February 13, 2023

🟨 AMARILLA: Amonestado Nelson Palacio por una entrada temeraria desde atrás. Le alcanza a tocar el guayo al rival pero no hay un pisotón claro como tal, además se da en el aire y lo que logra es hacerlo trastabillar. Igual es amarilla clara #LigaBetplay pic.twitter.com/aqP8c5YN2k — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) February 13, 2023

🟥 ES ROJA: Conducta violenta de Vásquez sobre Dorlan Pabón, en frente del árbitro. Bien Matorel a quien no le ha temblado la mano, ha tomado medidas disciplinarias correctas. Ya había amonestado a Dorlan por la falta #LigaBetplay pic.twitter.com/RvFoGkpX83 — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) February 13, 2023