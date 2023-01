Nacional y una mala noticia previo a inicio de la Liga I-2023: Francisco Da Costa fue operado

Atlético Nacional ya está padeciendo una baja en su plantel y eso que aún no ha comenzado la liga del fútbol colombiano. El 'verdolaga', que busca recuperar el protagonismo no sólo en el balompié local, sino también en el rentado internacional, sufrió una dura noticia en las últimas horas y el protagonista de las no tan buenas fue el brasileño Francisco Da Costa.

El futbolista, de 27 años, arribó al 'rey de copas colombiano' por pedido directo de su compatriota y entrenador, Paulo Autuori, quien precisamente ya tenía como una apuesta fija para el inicio de la Liga I-2023, no obstante, el exjugador sufrió una calamidad y ahora el timonel del 'verde' paisa y compañeros deberán visitarlo en el hospital.

Publicidad

Por medio de un corto comunicado, Atlético Nacional dio a conocer que Francisco Da Acosta tuvo que ser hospitalizado este sábado y luego intervenido quirúrgicamente en una clínica. Además, dio a entender que Da Costa Aragão estará por varios días en estado de reposo.

"El jugador Francisco Da Costa fue intervenido hoy (sábado) en la clínica CIS por un cuadro infeccioso en tejidos blandos, Tras este procedimiento se requiere de hospitalización por tres días", dijo el club 'verdolaga' en el comunicado que compartió en sus redes sociales oficiales.

A renglón seguido, Nacional no dio la fecha exacta de cuándo volverá Francisco Da Costa a reunirse con sus compañeros de plantilla y aseguró que "la incapacidad definitiva de nuestro futbolista se dará según la evolución clínica".

Por último, en el mismo enunciado que emitió por medio de sus plataformas digitales, Atlético Nacional le deseó la mejor recuperación a Da Costa para que pueda reunirse pronto con el director técnico Paulo Autuori y todo su 'staff', al igual que todos los de la plantilla para poder enfocarse en los objetivos de la temporada, que es volver a ganar en el rentado local y también hacer una buena participación en la Copa Libertadores de América, certamen que ya han ganado en dos oportunidades: 189 y 2016.

Publicidad

¿En qué equipos ha jugado Francisco Da Acosta?

El delantero brasileño Francisco Da Acosta arribó a Atlético Nacional como pedido de Paulo Autuori y con el letrero de artillero procedente de Bolívar, de La Paz, Bolivia. Comenzó su carrera deportiva en Paranaense, después tuvo un paso por Internacional, Tombense y San José; luego emigró al fútbol mexicano y allí vistió los colores de Venados, Atlante y Querétaro. también jugó en Sol de América, de Paraguay, y recientemente en Bolívar.