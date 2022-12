“Necesitamos los refuerzos lo antes posible”: Jorge Almirón

El técnico de Atlético Nacional quiere ser protagonista con elenco ‘verdolaga’ y sabe que para eso deben llegar buenos jugadores, confía en los directivos para lograr los fichajes que quiere.

La única contratación que lleva Nacional hasta el momento es precisamente la del adiestrador argentino, la hinchada está preocupada porque ya han salido de la institución jugadores como Franco Armani, Camilo Vargas, Edwin Valencia o Arley Rodríguez y nada que se confirma ningún refuerzo; además, la flamante vinculación de Giovanni Moreno está enredada.

“Necesitamos los refuerzos lo antes posible, me consta que la directiva está haciendo todo lo posible para que lleguen esos jugadores, pero a veces los mercados son complicados y se hace un poco más lento, la cuestión económica tiene mucho que ver y en algunos casos son requeridos también por otros equipos. Tenemos confianza que van a llegar pronto y todavía hay tiempo”, expresó Almirón antes de partir a Estados Unidos, donde encararán entre domingo y lunes la Florida Cup.

Justamente, el ‘gaucho’ dejó claro que “estos partidos los vamos a tomar con mucha seriedad”. Los ‘verdolagas’ se enfrentarán a Atlético Mineiro (Brasil) y a Legia Varsovia (Polonia).

Por otro lado, el técnico de 46 años se mostró sorprendido por lo que sucede con el delantero Dayro Moreno.

“Imagino que sí, no he hablado con él, esperemos que se pueda integrar, esas son cosas que me sorprenden porque no es habitual, vengo de un país en el que jugar en un equipo grande es lo mejor que te puede pasar como futbolista, pero esta es una cuestión más de contrato y esperemos que se pueda integrar porque es un jugador importante para nosotros”, recalcó el reemplazo del español Juan Manuel Lillo en la dirección técnica.

Por último, el mensaje de Jorge Almirón a la hinchada ‘verdolaga’ fue: “en los torneos que vamos a enfrentar tenemos que ser protagonistas como equipo grande”.

Se espera que en el transcurso de esta semana se logre un acuerdo para la llegada del arquero Fernando Monetti y del defensor Diego Braghieri, ambos del Lanús argentino.