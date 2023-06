Nelson Deossa: "Millonarios es un rival fuerte pero nosotros también, por algo estamos en la final"

A solo días de afrontar el primer duelo, correspondiente al juego de ida en la gran final del fútbol colombiano, un referente del mediocampo ‘verdolaga’, Nelson Deossa, atendió a los medios de comunicación este lunes 19 de junio y analizó lo que será este importante reto a nivel profesional, tanto para él como para Atlético Nacional.

“Se sufrió bastante para poder estar en la final, pero ambos equipos pasamos y fue muy merecido, tanto Millonarios como Nacional son los dos equipos más grandes de Colombia”, indicó inicialmente el jugador del verde antioqueño, quien, además, explicó cómo vive este ‘sueño’ a nivel personal: “Estoy tranquilo, he sabido llevar esta situación, hay que tomarlo con calma, es una final muy linda ante un gran equipo. Es un sueño jugarla”.

Referente a lo que será el rival en este definitivo encuentro, Deossa resaltó las grandes cualidades y labores del ‘embajador’, enfatizando en que será un duelo parejo: “Millonarios es un equipo muy fuerte, ha venido haciendo las cosas bien, pero nosotros también nos estamos preparando para ello, por algo estamos en la final; en el partido se darán esos momentos en los cuales se pueda definir el encuentro”.

“El jugador de Nacional sabe en dónde está, esta camiseta y escudo representa mucho para el fútbol y uno como jugador debe entender eso, desde el día uno supe en qué equipo estaba, he venido haciendo las cosas bien y espero terminar de la mejor manera”, complementó Nelson, refiriéndose a lo que ha sido su gran ensamble y acople en el equipo, a solo meses de su llegada.

Nelson Deossa festeja el tanto que le marcó al Atlético Huila, en la Liga I-2023.

*Otras declaraciones:

¿Qué mensaje le envía a la afición ‘verdolaga’?

“A la hinchada no se le pude decir que esté tranquila porque es una final, creería yo que es de tomarla con calma y esperar porque con el favor de Dios vamos a sacar esto adelante”.

¿Cuál es el mensaje de Paulo Autuori en la interna del equipo?

“El profe pide un orden siempre, el ayudar siempre al compañero, creo que es una función, la cual me permite soltarme un poco más. En cuanto a mí, me vengo preparando muy bien para eso, para estar en óptimas condiciones, para los minutos que me toquen jugar”.

¿Qué resalta de Atlético Nacional, previo a la final?

“Tenemos un equipo compacto, muy unido, hay virtudes desde el arquero y el delantero, estamos para eso, para apoyarnos el uno al otro. Creemos en el equipo y esperamos que la hinchada también lo haga”.