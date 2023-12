Nelson Deossa se despidió de Atlético Nacional: "No es un adiós, sino un hasta luego"

Nelson Deossa se ha convertido en uno de los jugadores colombianos con más proyección, en los últimos meses. Pues el 'cafetero' ha sabido ganarse un lugar destacado, tras sus presentaciones en el terreno de juego; hecho que ahora lo tiene a un paso de llegar nuevamente al fútbol internacional.

Es por eso que en las últimas horas, fue el mismo futbolista quien decidió agradecerle a Atlético Nacional, luego su paso en el equipo: "Primeramente le doy gracias al Dios de Israel por la oportunidad que me dio de cumplir ese gran sueño que niño tanto anhelaba, le agradezco a la directiva del club por creer en mí y darme ese gran privilegio de estar en el más veces campeón y a la hinchada que siempre estuvo alentando en las buenas y no tan buenas por el respaldo que me hicieron que sin ser nadie me hicieron sentir importante, siempre voy a estar agradecido con Atlético Nacional y su hinchada siempre habrá más por dar. (...)No es un adiós sino un hasta luego".

Esta situación produjo que varios hinchas del conjunto 'verdolaga' dejaran sus comentarios de cariño, en los cuales le reconocieron sus destacadas actuaciones en el club. Pues en los 50 partidos que disputo con el club paisa, Nelson anotó nueve goles y dio cuatro asistencias.

Asimismo, en el cuadro 'verdolaga' ganó dos títulos: una Copa Colombia y una Supercopa en el país. Y es que el jugador nacido en el departamento de Caldas fue en repetidas ocasionas titular en Atlético Nacional, ganándose la confianza del técnico Jhon Bodmer.

Publicidad

¿Qué se viene para el jugador?

Tras confirmarse la salida de Nelson Deossa de Atlético Nacional , varios equipos han estado al tanto del futuro de la carrera deportiva del futbolista; uno de ellos es el Pachuca de México, equipo el cual ya habría contratado al colombiano y en los próximos días oficializaría su llegada.

"Pachuca contrató al futbolista Deossa, colombiano de 23 años, que jugó este 2023 en Atlético Nacional. ‘Súper Deportivo’ pudo saber que Tuzos de Pachuca fichó a Nelson a quien dieron un contrato por cuatro años”, comentó en días pasados el periodista César Luis Merlo.

Publicidad

Por el momento, aún no se ha conocido más informaciones ni por parte del jugador, ni del club mexicano, el cual no tuvo una buena finalización del Torneo Apertura, pues quedó en la casilla 11 sin opción de clasificar a los cuartos de final de la competencia.