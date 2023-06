Nelson Ramos: “Álvaro Montero es prenda de garantía, dijo que sería campeón y lo logró”

Millonarios consiguió su estrella 16 el pasado sábado, luego de vencer a Atlético Nacional en penales, y teniendo a Álvaro Montero como una de las figuras en los lanzamientos desde los doce pasos, atajándole los remates a Cristian Zapata y Jarlan Barrera.

En Gol Caracol hablamos con Nelson Ramos, exarquero que tuvo un destacado paso por el cuadro ‘embajador’ y quien fue campeón con los azules, en el 2012-II.

El oriundo de Popayán destacó la importancia de tener un arquero que da “garantías” como Álvaro Montero, resaltó el trabajo de Juan Moreno, el segundo guardameta de Millonarios y de paso analizó el buen trabajo que se viene haciendo hace varios años en las toldas del elenco bogotano.

¿Qué análisis hacer del título de Millonarios?

“Bueno, primero feliz porque quedó campeón en Millonarios. Segundo, porque creo que era una final que mucha gente quería ver. Una final Millonarios vs Nacional, creo que repercute no solo nacionalmente, sino mundialmente y creo que también era una manera de mostrar que también Millonarios lleva un proceso de crecimiento. Hoy vemos en unas divisiones menores ya jugadores con un gran potencial. En esa época no teníamos inferiores, o sea, prácticamente eran muchachos que estaban ahí porque querían al club, pero hoy se ve que hay un proceso en divisiones menores y los mostraron en la misma final”.

¿Qué decir de Álvaro Montero?

“Él mismo lo dijo que no se iba de Millonarios hasta que quedara campeón de liga y creo que lo logró con creces. Ha hecho su trabajo. Ha sido llamado de nuevo a la Selección Colombia y es un merecimiento. Para mí era lógico que él, pues digamos, cerrará el torneo aunque igual no hay que olvidarnos de Juanito, que hizo un gran trabajo en Medellín. Es una persona que construyó esa mitad estrella casi como nosotros en el 2012, donde yo prácticamente hice la mitad del torneo y Luis Delgado terminó con la otra mitad del torneo. Acá se dio prácticamente en la final y es merecido para Juanito porque siempre ha estado ahí. Pero Montero creo que es prenda de garantía en esa instancia no creo que lo demostró con Tolima y hoy lo demostró con Millonarios. Teniendo a Montero, creo que podemos tener ahí el número ganador”.

¿Clave tener un arquero de ese nivel?

“Sí, cuando tienes a una persona que te brinda seguridad y a un goleador creo que uno está tranquilo. Creo que es la columna vertebral que uno debe tener, que es un buen arquero y un buen delantero. Por ahí ya uno mira el central, el volante pero creo que Millonarios tiene una columna vertebral importantísima. Arrancando por Andrés Llinás que se ha ganado también la confianza. Lógicamente también hay que avalar muchísimo que esta final prácticamente fue de jugadores colombianos sin quitar el trabajo del central costarricense Juan Pablo Vargas, que también hizo un gran trabajo y totalmente merecido. Pero el hecho de que la final sea totalmente colombiana da un pie a que las divisiones menores han crecido y que esperamos esos muchachos puedan rendir en el exterior y mostrar toda su capacidad”

Álvaro Montero fue la gran figura en el título 16 de Millonarios de la Liga I-2023. RAUL ARBOLEDA/AFP

¿Los penales son suerte, trabajo o intuición?

“Bueno, yo creo que los penales en una instancia de esas que aunque a uno le digan para dónde va, que uno va para la derecha, el otro a la izquierda es algo más mental. El juego ahí es más mental y es jugar con la mente del que viene a patear. Uno como arquero es el que digamos tiene un porcentaje mínimo, porque digamos si lo hacen, pues bueno, es un penal, pero si lo votan o lo tapan la ganancia de uno es el triple a la que el jugador haga el gol. Y creo que estuvo Montero frente a los pateadores de Nacional que lógicamente estaban con una casa azul que por donde miraban solo veían azul es una presión alta. Uno no patea sin presión porque siempre va a estar. Hay que saberles dominar y salió a favor de Millonarios”.

¿Para qué más está el Millonarios de Alberto Gamero?

“El cariño siempre ha sido grande por este club. Me lo demostraron en Nueva York. Ahora que estuve que la hinchada es impresionante allá. Creo que Millonarios estaba para sumar esa estrella porque era estar también ahí a un paso de poder alcanzar a Nacional, que es del líder en títulos. Y bueno, esperemos a ver el segundo semestre a ver cómo salen las cosas”.